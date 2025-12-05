Zbrojaři mají na dosah zakázky za 150 miliard, pomáhají jim banky a evropské fondy
- Většina exportu českého obranného průmyslu směřuje do jihovýchodní Asie.
- EU nyní nabízí zbrojařům obrovské peníze. Mohli by se zapojit do výroby dělostřeleckých systémů, munice nebo dronů a ochrany proti nim.
- EGAP našel cestu, jak posílit pojištění vývozů až o sto miliard.
Pokračující napětí v Evropě i ve světě stále více nahrává českému obrannému průmyslu. Některé banky, které dříve striktně odmítaly financovat zbrojaře, už otočily a další se ještě více v podpoře výroby a vývozu vojenských systémů rozkročily. Na konferenci Obrana & bezpečnost deníku e15 a týdeníku Reflex to uvedli zástupci České exportní banky (ČEB), Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) i odborníci ze soukromého sektoru.
„Hodnota zakázek českých firem obranného průmyslu pro zahraniční zákazníky, o nichž se aktuálně diskutuje na bankovním trhu, dosahuje objemu 150 miliard korun,“ řekl předseda představenstva EGAP David Havlíček. Tyto kontrakty podle něj směřují převážně do jihovýchodní Asie, některé i do Afriky. „Podniky se zajímají o to, jak velká část by mohla být kryta ze strany EGAP a jak velkou část by pojistil komerční trh,“ dodal.
EU už obranu podporuje
Výrazně vyšší finanční částky na obranu v současnosti nabízí Evropská unie. České firmy přibližuje k těmto penězům společnost ACCESS EU. „Klientům pomáháme navazovat strategická partnerství, která jsou pro úspěšné čerpání prostředků klíčová. Financování obranných kapacit z unijních zdrojů, které bylo ještě nedávno nemyslitelné, se dnes stává prioritou EU a otevírá tak zcela nové příležitosti pro rozvoj unijního obranného průmyslu,“ upozornil obchodní ředitel firmy Petr Válek.
Rozpočet na nadcházející období je až desetinásobně vyšší oproti tomu minulému a řada vojenských programů teprve vzniká. „Tím se otevírá komunikační okno pro tvorbu jejich finální podoby,“ podotkl Válek. Připomněl však, že konkurence je velká. Významné zahraniční podniky mají přímo v Bruselu svá stálá zastoupení, která lobbují za jejich zájmy.
Banky vnímají příležitosti
Rostoucí zájem zbrojařů o financování potvrdil i šéf úseku obchodu a exportního financování ČEB Miroslav Stříbrný. „Příležitostí neubývá, firmy za námi stále přicházejí,“ uvedl. Státní banka byla jednou z mála, která české zbrojaře podporovala už od začátku invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022. Od té doby se odvětví ocitlo v lepší pozici, banky vůči němu rozvolnily svoje strategie. Úvěry poskytnuté ČEB se v letošním roce přiblíží devíti miliardám korun, z toho 3,7 miliardy připadá na oblast defence.
Banka se hodlá zaměřit například na podporu výroby munice nebo speciálních vojenských trhavin, kde je postoj komerčních finančních ústavů stále chladný. ČEB podle Stříbrného financuje i rychle rostoucí technologické firmy, spolupracuje s Asociací leteckého a kosmického průmyslu. „Určitě se posouváme také do oblasti nových technologií,“ doplnil.
Stále více se angažuje rovněž EGAP. V posledních letech například pojistil vývoz dvanácti nových proudových letounů L-39 NG do Vietnamu. Tyto stroje z Aera Vodochody se nyní prezentují na světových veletrzích pod obchodním názvem Skyfox. Státní instituce kryla i dodávky ručních palných zbraní z produkce Colt CZ Group do Egypta nebo radarové techniky pro protivzdušnou obranu do Indonésie a další významné exporty z Česka.
EGAP posílí až o sto miliard
EGAP nyní diskutuje s představiteli komerčních pojišťoven a zajišťoven. Cílem je, aby se případné riziko více rozprostřelo. Například v Indonésii, která platí za solidního odběratele, už má EGAP velký počet obchodních případů a poptávka po krytí nového byznysu se pohybuje v řádu desítek miliard korun.
„Většinou za námi přijde banka s vývozcem a ptají se, zda jsme obchodní případ schopni pojistit. Pokud přesahuje náš aktuální limit, zapojíme do toho zajistitele z Německa nebo z jiných států, kteří jsou naši partneři, anebo se obrátíme na komerční zajistitele, jako je například britský Lloyd’s Market,“ popsal Havlíček. Kombinací vlastních, partnerských a komerčních prostředků se nakonec poskládá potřebný balík peněz.
Spolupráci s největším trhem specializovaného pojištění na světě, zmíněným britským Lloyd’s Market, zahájí v příštím roce i ČEB. Poskytne tak klientům alternativu k nabídce státní pojišťovny.
A je tu i další možnost, s níž EGAP nedávno přišel. Uvolnění jeho kapacit by umožnila takzvaná česká iniciativa, která mechanismus zajištění vývozů přenáší na celoevropskou úroveň pod patronací přímo Evropské komise. „Tato cesta by byla mnohem efektivnější. Český EGAP má kapacitu zhruba 200 miliard korun a celoevropské řešení by ji až o dalších sto miliard zvýšilo,“ zdůraznil Havlíček. Snahou je sjednotit evropské státní společnosti, jako je český EGAP, a učinit Evropskou unii více konkurenceschopnou vůči asijským zemím, zejména Číně.
O nové fondy roste zájem
EGAP za poslední dva roky podpořil české zbrojní podniky částkou ve výši 23 miliard korun. Na jaře pak spustil nový fond pro obranný průmysl a už eviduje poptávku po krytí exportů za 2,2 miliardy korun.
Celý program je pětimiliardový, přičemž končící vláda slíbila možnost navýšení. Z důvodu agresivity Ruska rozvíjí obranný průmysl většina evropských zemí. Vzhledem k tomu se předpokládá, že české firmy bude podporovat i vznikající kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů.
EGAP už předloni spustil také fond pro obnovu Ukrajiny. Na zajištění českých projektů z oblasti zemědělství či energetiky vydal 1,7 miliardy korun.
Obrovské peníze nabízí EU
Podle vrchní ředitelky sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany Radky Konderlové plánuje Evropská unie ve svém aktuálním rozpočtu vydat na rozvoj bezpečnosti, obrany a vesmírných projektů desítky miliard eur. „Když do toho přidáme záměry evropských vlád, jsou to ohromná čísla. Peníze jsou a budou,“ ujistila.
V příštích letech vidí ACCESS EU uplatnění pro český obranný průmysl v oblasti dělostřeleckých systémů, munice a střel včetně související výrobní infrastruktury, jakož i dronů, ochrany proti nim, vojenské mobilitě a pokročilých technologií včetně AI. „Vznikají nové rozsáhlé iniciativy. Rozhodující je nyní dostatečná rychlost, akcentace zájmů firem přímo v Bruselu,“ zdůraznil Válek.
Daný podnik si musí nejprve sám definovat, čeho je schopen dosáhnout, zda se chce přidat k větším hráčům, anebo sám dominovat v rodících se projektech. Pak je nutné navazovat kontakty a vytvářet spojenectví, která vyústí v konsorcia firem.
„Český obranný průmysl má potenciál dosáhnout konkurenceschopnosti na světové úrovni, nyní by však měl využít příležitostí, napnout síly a dominovat v Bruselu: uvědomit si jeho význam, systematicky čerpat informace a včas na ně reagovat. Veřejné prostředky jsou logickým vyústěním tohoto procesu,“ apeloval Válek.
ACCESS EU se například podílí na výstavbě horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna. „Ačkoliv má být dokončen až v roce 2032, už před dvěma lety začala jeho strategická komunikace vůči relevantním orgánům EU, díky které je dnes projekt schopen přijmout téměř 11 miliard korun,“ popsal Válek na příkladu nutnost dostatečného časového předstihu.