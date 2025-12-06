Pro Babišův střet zájmů bude klíčový správce fondu, v zahraničí jej přitom jmenuje zakladatel, říká advokát
- Kandidát na premiéra Andrej Babiš zamotává hlavy všem analytikům a právníkům.
- Struktura takzvaného slepého fondu, který předseda hnutí ANO chystá, stále zůstává zastřena mlhou, což rozdmýchává spekulace a zanechává pochybnosti.
- Zvláště, když české právo slepý fond ani nezná.
Partner advokátní kanceláře Havel & Partners Ondřej Florián však zrovna v tomto problém nevidí. Vše naopak závisí na nastavení fondu a na zvolených orgánech. „Správce i protektor jsou obvykle jmenováni zakladatelem při vzniku fondu či trustu. Aby byly naplněny znaky blind trustu, je třeba nastavit takový mechanismus jejich ustanovení, který vyloučí faktický vliv ze strany zakladatele,“ říká Florián.
Jak funguje běžný slepý fond?
Pod označením „slepý fond“ se obvykle rozumí zahraniční blind trust, zřízený většinou podle anglosaských právních řádů. Jde o strukturu, v níž zakladatel ani obmyšlení nemohou ovlivňovat správu majetku a ani osoby, které jsou za ní odpovědné a současně nemají po určenou dobu ani právo na jakékoli plnění z takového trustu.
Správu majetku zajišťuje nezávislý, zpravidla profesionální správce, kterého zakladatel nemůže kontrolovat ani instruovat. V zahraničí se tyto struktury využívají mimo jiné právě k řešení možného střetu zájmů u veřejně činných osob.
V některých státech Spojených států původní vlastník dokonce ani nezná konkrétní strukturu daného majetku v blind trustu. Například po vyčlenění majetku do trustu nezávislý správce nakoupí veřejně obchodované akcie, aniž by vlastník věděl, o jaké akcie se jedná. Tím se střet zájmů výrazně omezuje.
Jak obvyklý je slepý fond v českém právním rámci?
České právo slepé fondy výslovně neupravuje. Je však možné zřídit český svěřenský fond, který je v podstatných ohledech podobný zahraničním trustům, a nastavit jeho pravidla tak, aby se principům blind trustu co nejvíce přibližoval. Je však otázka, zda v našich poměrech lze natolik omezit práva zakladatele, aby se český svěřenský fond podobal blind trustu.
Jak to myslíte?
Správce i protektor jsou obvykle jmenováni zakladatelem při vzniku fondu či trustu. Aby byly naplněny znaky blind trustu, je třeba nastavit takový mechanismus jejich ustanovení, který vyloučí faktický vliv ze strany zakladatele i případných čekajících obmyšlených na samotný výkon správy.
Za jak dlouho lze vytvořit slepý fond?
To je velmi individuální a záleží hlavně na rozsahu zadání zakladatele či správce, složitosti majetku a komplexnosti struktury. Založení svěřenského fondu v Česku je možné během několika málo týdnů, v jednodušších případech dokonce i dnů. Existují ale i řešení, která se připravují násobně déle. Je nutné zohlednit také to, že některé věci se po založení svěřenského fondu komplikovaně mění. Je tedy třeba při přípravě věnovat významné množství času tomu, aby tato obtížně měnitelná pravidla fungovala v neustále se měnícím světě.
Když budou po smrti Andreje Babiše obmyšlenými jeho děti, nelze Babišovo působení v premiérském křesle považovat za střet zájmů?
Vše bude záviset na konkrétním a detailním nastavení celé struktury správy vyčleněného majetku. Teoreticky může správně nastavený blind trust možnému střetu zájmů předejít nebo jej významně omezit. S variantou blind trustu pracovalo ostatně i vyjádření Evropské komise z roku 2018.
A lze z toho, co o Babišově záměru dosud víme, říct, že se Andrej Babiš skutečně snaží takto nastavený blind trust založit a vyhnout se tedy střetu zájmů?
Prozatím toto nelze potvrdit ani vyloučit. Bude třeba posoudit konečnou podobu zvoleného řešení a skutečné nastavení struktury správy majetku. Předpokládám, že k tomu proběhne i širší odborná a akademická debata. Konečné slovo však budou mít v případě sporu soudy.
Konkrétní podobu řešení prozatím neznáme, proto se můžeme vyjadřovat pouze obecně. Zcela zásadní bude role svěřenského správce nebo správců a protektora, a především míra jejich faktické nezávislosti.