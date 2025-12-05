Celosvětový výpadek služeb. Problémy měly sociální sítě, Bolt i mobilní a PC hry
- V pátek dopoledne postihl řadu webů a aplikací výpadek služeb.
- Potíže způsobil pád služby Cloudflare, která chrání webové stránky před kybernetickými útoky.
- Jedná se již o druhý výpadek služby za posledních několik týdnů.
Během pátečního dopoledne se potýká s problémy s dostupností po celém světě řada webů a aplikací. Výpadek způsobila nedostupnost služby Cloudflare, kterou většina velkých webových stránek používá k zabezpečení před kybernetickými útoky.
„Cloudflare vyšetřuje zvýšenou míru chyb u zákazníků, kteří používají Workers skripty. Pracujeme na analýze a zmírnění tohoto problému. Další aktualizace budou následovat brzy,“ uvedla společnost na svém webu. Podle webu CNBC se problém následně podařilo odstranit.
Podle serveru Downdetector postihl výpadek například Facebook, LinkedIn nebo také web švédského prodejce nábytku Ikea či počítačovou hru League of Legends. S problémy se má třeba v Česku potýkat také taxislužba Bolt či aplikace online prodejce Rohlik. Před jedenáctou hodinou již weby a aplikace fungovaly většinou bez problémů.
Služba Cloudflare se s výpadkem potýkala už v polovině listopadu. Tehdy nefungoval například ChatGPT nebo sociální síť X.