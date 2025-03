Burziáni se snaží do cen akcií promítnout vliv budoucího dění již v předstihu. Platí, že dopad některých událostí dokážou poměrně přesně kvantifikovat, zatímco u jiných tápou. Přesně tak tomu bylo s plánovanými daňovými škrty nebo deregulací. Donald Trump se v tomto směru vyjadřoval vcelku konkrétně, a pro analytiky velkých fondů proto nebylo natolik náročné správně vyčíslit například vliv nižších daní na HDP nebo účinek volnějších kapitálových požadavků na ziskovost bank.

Nicméně vyčíslit dopad cel a tarifů představuje nadlidský úkon. Jde o takzvané „unknown unknown“, tedy neidentifikovatelnou neznámou. Nelze správně vyhodnotit ani pravděpodobnost, s jakou budou cla uvalena, ani přesně vyčíslit jejich dozvuky – protože nejde přesně kvantifikovat veškeré možné reakce protistran. Navíc mezi správci aktiv převládal názor, že tarify jsou vyjednávací taktikou a k jejich realizaci nakonec nedojde. Proto je ignorovali a kurzy akcií vystoupaly na neadekvátně vysoké úrovně, jelikož toto zásadní riziko nereflektovaly.

Škoda nastane i bez cel

Tento nezodpovědný přístup se nevyplatil. Donald Trump obchodní válku rozjíždí prakticky od počátku svého nového funkčního období. Cla jsou navíc uvalována nesmírně chaotickým způsobem. Určitá škoda je napáchána již nyní – i pokud k zavedení cel nakonec nedojde. Nejistota komplikuje rozhodování ekonomických subjektů. Firmy v takovém prostředí omezují investice, v některých případech i zaměstnanost, a domácnosti zase odkládají spotřebu. Samotná dosavadní nejistota plně dostačuje k hospodářskému zpomalení.

Ani současná situace, kdy burzy padají a makročísla naznačují méně vitální ekonomiku, Donalda Trumpa od extravagantní obchodní politiky neodradila. A právě tato lhostejnost investory vyděsila. Během Trumpova prvního funkčního období dokázal propad trhů prezidenta přimět ke změně kurzu. Nyní se šéf Bílého domu nechal slyšet, že recesi nedokáže vyloučit. Tržní poryvy jsou podle něj pouze bezvýznamnou skutečností v kontextu dalekosáhlých změn, které jeho administrativa chystá prosadit.

Předpoklad o protržním naladění vládní administrativy je nyní tvrdě testován. Za rekordními cenovkami některých akcií stál i nezastavitelný entusiasmus retailových investorů. Tito drobní spekulanti často nakupují nebo prodávají na základě pocitů a ignorují reálný stav věcí. Nyní, když se sentiment otáčí, začínají amatérští investoři freneticky vyprodávat.

K poklesům přispívá i fakt, že tahouni dosavadního kurzového vzestupu jako například Nvidia již nedokážou odolávat tržním zákonům. Nvidia vstoupila do fáze dospělosti a ztrácí schopnost citelně překonávat analytická očekávání. Incident s čínskou společností DeepSeek taktéž vyvolává obavy, zda nelze vyvíjet modely jako ChatGPT s řádově nižšími náklady. Správci peněz si tak pokládají legitimní otázku, jestli to velké technologické firmy s masivními kapitálovými výdaji do AI přece jen nepřestřelily.

American Water Works, Coca-Cola, Merck

V prostředí, jehož nedílnou součástí je chaos, považují burziáni za cennou komoditu stabilitu. Nyní proto favorizují firmy se stabilními a dobře předvídatelnými zisky. Vítězem současné situace jsou proto relativně „nudné“ firmy jako například vodohospodářská skupina American Water Works či farmaceutická společnost Merck. Do budoucna by se mohlo dařit i společnosti Coca-Cola, která je dlouhodobě etablovaným hráčem a její tržby ani zisky nebývají zpomalující ekonomikou citelně zasaženy.

Prozatím se těžko hledají důvody, proč by rozkolísanost nebo nejistota na trzích měly odeznít. Burzovní ztráty se tak mohou prohloubit. Na druhou stranu, přestože růst amerického HDP nepřekoná tři procenta, recese zůstává nepravděpodobnou variantou. Valuace se postupně mění na přijatelnější úrovně. Pokud i během následujících kvartálů porostou zisky amerických společností slušným tempem, pak se nákupy jejich akcií na snížených cenovkách vyplatí.

VIDEO: V Americe se líp shání lidi. Z Trumpa jsme ale všichni nervózní, řekl Kren ze Safetiky pořadu FLOW