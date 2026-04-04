Podepsali jste Milion chvilek? Stačí pár minut s AI a jste ideálním terčem telemarketingu
- Veřejně dostupná data mohou posloužit způsobem, který většinu lidí vůbec nenapadne.
- Nejde jen o obchodní nabídky — kdo všechno si umí pospojovat naše stopy?
- Jak málo dnes stačí k vytvoření velmi přesné cílové databáze, popisuje v komentáři Petr Stuchlík.
Potkal jsem finančního poradce. Moc chválil Milion chvilek pro demokracii. „Mají super databázi na navolávání, fakt super. Jedeme na tom už od té demonstrace pro podporu Petra Pavla.“ Sedl jsem k počítači a vyzkoušel to. Měl pravdu! Lidé se srdcem na správném místě mohou živit nejen Mikuláše Mináře, ale i prodavače všeho možného od dluhopisů po longevity doplňky.
Když se nad tím zamyslíte, jsou podporovatelé v databázi Milionu chvilek skvělá cílová skupina. Jsou do jisté míry ověření, můžete je třídit podle povolání, určíte je podle města, kde žijí. Příjmově budou spíše nad průměrem a mají pohled na svět, který se dá behaviorálně uchopit. No a hlavně: v databázi Milionu chvilek je jich 782 tisíc. 10 % dospělých v Česku a zdarma! Samozřejmě v databázi jsou falešné profily, ale většina je pravých: lidé podporující Milion chvilek jsou většinou „správňáci“ (bez ironie). Ideální cílovka!
Využít lze vše. I dobrou vůli.
Pořád jsem si ale říkal, zda ten prodejce nekecal. O víkendu jsem byl s rýmičkou doma, tak jsem si sedl k počítači a za pár hodin přerušované práce měl výsledek. A perfektní. Nekecal!
Naposledy jsem programoval před více než 30 lety (a tímto se všem developerům za následující text omlouvám). Turbo Pascal, C++, FoxPro Lan, Assembler. Tehdy člověk musel znát kód a znak po znaku jej psát. Kompilovat, ladit, debugger.
Dnes vám stačí počítač, jakákoliv „umělá inteligence“/AI a nepříliš odborná schopnost klást otázky. Což jsem udělal. ChatGPT (Plus) mi krok po kroku poradil, co k využití databáze Milionu chvilek potřebuji. Pomohl mi stáhnout si Python, potřebné open-source nástroje a po několika neúspěšných pokusech vytvořil funkční script, který z webu stáhnul přesně strukturovanou databázi. Pokud vám to zní složitě, fakt není, zvládne to každý, kdo si na počítači umí spustit e-mail.
Vzal jsem si jako příklad zubaře. Co si budeme povídat, celý život nám způsobují bolest, jeden telefonát navíc musí snést. Script mi tedy z Milionu chvilek, přesněji ze seznamu podpisů ze „Stojíme za prezidentem“, stáhl všechny zubaře, kteří podepsali. Včetně měst, kde ordinují. Samozřejmě včetně variant jako „dentista, zubní lékařka a podobně“ – v tomto AI myslí za vás. Další script vyšel z této databáze, prohledal web a k jednotlivým zubařům přidal jejich přesné adresy, dostupné e-maily a telefony. Databáze je hotova. Ověřená – kontakty sedí.
Překvapilo mne, jak snadné to bylo. Vývojáři se v novém světě AI generovaného kódu pohybují už čtvrtým rokem, ale já si poprvé vyzkoušel, jak je to snadné. Do určité úrovně, samozřejmě.
Výsledky ani podrobnosti zde dále nepopisuji, není to nakonec žádná raketová věda. Dnes je opravdu mimořádně snadné pospojovat veřejně dostupná data. Mně jako úplnému laikovi to trvalo několik málo hodin, a to jen proto, že jsem nechával běžet skripty a dělal mezitím něco jiného. Čistého času možná 30 minut. Co pak musí umět profíci. Obchodníci jsou přitom to nejmenší – stejná data samozřejmě snadno zneužívají i lidé s nekalými úmysly.
Proto vězte, že až vám zase zavolá neznámé číslo s prima nabídkou… možná využil veřejně dostupný seznam, který by vás ve snu ani nenapadl. Tak hlavně nehrajte jejich hru a buďte obezřetní.
Disclaimer: Nechci nijak shazovat iniciativu Milion chvilek, je v principu dobře, že občanská společnost v Česku funguje. Jakkoliv se efekt všech těch demonstrací těžko měří, je v roce 2026 bezpečnější na ně přijít… než se „jen“ online registrovat.