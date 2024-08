Ministr financí Zbyněk Stanjura si rozmyslel svůj původní záměr krátit platnost windfall daně o rok a zrušit ji už letos. Vymlouvá se přitom na to, že mimořádné zdanění dosud nepokrylo náklady státu s pomocí lidem a firmám v energetické krizi. Lze to přepočítávat horem a dolem a přít se, co všechno do té pomoci patří, ale tak jako tak je to liché.

Komentář původně vyšel na Reflex.cz.