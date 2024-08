Evropská unie ukazuje, že změna legislativy může být snadno iniciována i odspodu. Příkladem budiž boj za záchranu počítačových her, který rychle aktivizoval lidi po celém starém kontinentě, včetně Čechů.

Miliony hráčů si koupily závodní hru The Crew od francouzského herního giganta Ubisoft. Ten ale letos nečekaně oznámil, že titul vypíná, a to bez náhrady. Aby se hráči mohli prohánět ve sporťáku rozlehlým městem, bylo nutné neustálé připojení k serveru poskytovatele služby. Bez toho majitelům nepomůže, ani když si před devíti lety koupili The Crew na fyzickém nosiči. Z toho je teď jen bezcenný disk, který si může majitel leda tak vystavit na poličku a sledovat, jak se na něj práší.

Podobné zacházení se zákazníky a jejich zakoupeným majetkem naštvalo minimálně čtvrt milionu Evropanů, pokud bychom tedy počítali jen ty, kteří se zatím podepsali pod evropskou iniciativu jménem „Zastavte ničení her“. Organizátoři požadují, aby se vydavatel či herní studio postaralo o to, aby hra byla spustitelná a hratelná i po ukončení její oficiální podpory.

To může být oříšek, pokud jde o online titul, který ani nebyl designovaný pro jednoho hráče a jehož neustálé připojení k nějakému serveru nedává smysl pouze v boji se softwarovými piráty, ale je to i zásadní funkce daného softwaru. Iniciativa v tomto případě například navrhuje poskytnout nástroje komunitě, která by se o chod takového serveru či virtuálního světa starala sama.

Změny v zákonech by neměly být podle organizátorů bičem, aby firmy provozovaly už nechtěné produkty za astronomické náklady. Stačí jen, aby titul zůstal spustitelný a hratelný, i když by přišel o online funkce a třeba i zásadní prvky hratelnosti. Jde zkrátka alespoň o kompromis a důležitou úlitbu herním archeologům a nadšencům.