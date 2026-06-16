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Skutečné start up nations. Chytré země v Evropě snižují daně. Bez ohledu na to, kdo vládne

Evropa znovu ukazuje, že úspěšné země daně spíše snižují než zvyšují.

Evropa znovu ukazuje, že úspěšné země daně spíše snižují než zvyšují. Zdroj: grafika e15

Lenka Zlámalová
Lenka Zlámalová
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  • Evropa znovu ukazuje, že úspěšné země daně spíše snižují než zvyšují.
  • Dánsko i Finsko chtějí levnější firmy i práci, aby podpořily růst a inovace.
  • Česko mezitím drží vysoké odvody a v klíčových podmínkách prosperity zaostává.

ODS na své víkendové ideové konferenci slíbila, že bude snižovat daně z příjmů firem i lidí, pokud se vrátí k moci. Za vlády Petra Fialy všechny příjmové daně firmám i lidem s vyššími příjmy zvedala. Byla to zásadní chyba. Vývoj v Evropě jasně ukazuje, že ti, kdo chtějí uspět v současné technologické revoluci, být prosperující a bohatí, musí daně snižovat. A to bez ohledu na to, kdo v nich vládne.

I levice snižuje daně firmám a bohatým 

Daně totiž snižuje i chytrá levice. Protože pochopila, že se to vyplatí. V Dánsku po nedávných volbách nastoupil k moci už třetí kabinet sociálně demokratické premiérky Mette Frederiksenové. Tvoří ho tři levicové a jedna středová strana. Její předchozí kabinet prosadil zvýšení důchodového věku na 70 let. Dánové aktuálně chodí do penze v 67 letech. Od roku 2030 to bude 68 let. O pět let později 69 let a v roce 2040 se už bude chodit nejdříve v sedmdesáti letech. 

Připomeňme, že kabinet Andreje Babiše u nás prosazuje přesný opak. Chce zrušit průběžný růst penzijního věku, který prosadila předchozí Fialova vláda. A zastropovat ho na 65 letech. Zatím je to naštěstí jen ve fázi slibu a ministr práce Aleš Juchelka ještě konkrétní návrh do sněmovny neposlal. 

Mette Frederiksenová chce svůj třetí mandát věnovat mimo jiné výraznému snižování daní. Daň z příjmů firem má do třech let klesnout ze současných 22 na 19 procent. Ta dánská je nyní nejvyšší ze všech skandinávských zemí. Ve Švédsku je 20,6 a ve Finsku 20 procent.

Část skandinávských zemí, považované tradičně za region s velmi vysokými daněmi, má korporátní daň nižší než našich aktuálních 21 procent. Na tuto laťku ji v roce 2023 zvedla vláda Petra Fialy. Andrej Babiš slíbil snížení, ale do sněmovny zatím návrh taktéž nemíří. 

Máme vyšší daně než Skandinávci

A daně firmám nesnižují jen Dánové. O ledna příštího roku daň firmám klesne i ve Finsku z 20 na 18 procent. Dánové navíc snižují dosud tradičně velmi progresivní daně z příjmů. Zůstane je jediná sazba. Plus přirážka 15 procent u příjmu nad 121 500 dolarů ročně (2,6 milionu korun).

Dánsko má na poměry Evropy podprůměrný odvod sociálního pojištění, který je v řadě zemí včetně Česka největší daňovou zátěží. Lidé tak už dnes u daní z práce platí v Dánsku podle aktuálních dat OECD Taxing Wages 2025 méně než v Česku. Naše sociální pojištění, což je přitom jen skrytá daň z práce, je čtvrté nejvyšší po Německu, Francii a Belgii. 

Dánové mimo jiné také výrazně zvýhodňují zaměstnanecké akcie a odvody z nich. Což je jedna ze základních podmínek, aby v zemi zůstávaly start upy. Lidé, kteří pro ně jdou pracovat, velmi často žádají podíl na budoucích ziscích právě v podobě akcií. 

Evropští lídři

Švýcaři, kteří měli na poměry Evropy vždy daně nízké, začali s dalším snižováním už v roce 2022. Z Curychu a Zugu se postupně stal největší technologický hub v Evropě, kde mají sídla a vývojová centra všechny významné technologické firmy. 

Korporátní daň v Curychu je 11,8 procenta. Ne náhodou. Švýcaři se chtěli dostal pod nejnižší evropskou daň, která do té doby byla s 12,5 procenty v Irsku. Individuální daň z příjmu včetně odvodů v Curychu dosahuje 22 procent. 

Přes snižování daní má Švýcarsko vyrovnaný rozpočet. Dánové mají rozpočtový přebytek na úrovni 2,9 procenta a více peněz vyberou než utratí nepřetržitě už od roku 2015, kdy měli jen drobný deficit 0,9 procenta. Bez schodků zvládli i covid. Kdybychom při úrovni naší ekonomiky měli stejný přebytek jako Dánsko, dosahoval by 291 miliard korun. 

Ne náhodou je Švýcarsko jedničkou v Global Innovation Index, který srovnává schopnost jednotlivých zemí uspět v mezinárodní konkurenci v současné technologické éře. Švédsko je dvojkou. Finsko šestkou a Dánsko devítkou. A protože bývalo už i výš, dobře si uvědomuje, že konkurence je ostrá a pro vzesutp je potřeba něco udělat. Opisuje od úspěšnějších a mimo jiné snižuje daně. 

Pohled na žebříček jasně ukazuje, které země prosperují. Zásadní je kombinace bezpečí, nízké byrokracie a regulace, vysoké kvality života, nízkých daní a univerzit, které jsou v první světové padesátce. Ty mají Švýcaři i Skandinávci. My z pětky klíčových podmínek prosperity umíme nabídnout jen bezpečí. Ve všech dalších za těmi skutečně úspěšnými zaostáváme. 

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