Firmy se snížení daní nedočkají, vláda jim alespoň zrychlí odpisy. Bude to lepší, slibuje Schillerová
- Pokles firemní daně by ekonomice téměř nic nepřinesl, z pohledu státu by to byly podle odborníků vyhozené peníze.
- Zrychlení odpisů může vygenerovat investice ve výši až 34 miliard korun ročně.
- Premiér Babiš už vyloučil, že by vláda sáhla jak ke snížení daně, tak ke zrychlení odpisů.
Jeden ze stěžejních ekonomických slibů vlády hnutí ANO, SPD a Motoristů míří pod stůl. Koalice velmi pravděpodobně ponechá daň z příjmů firem na 21 procentech a upustí od jejího snížení o dva procentní body. Že takový krok podnikům nic zásadního nepřinese a státu jen prohloubí rozpočtový schodek, upozorňovali analytici už na podzim.
Právě napjatá situace ve státním rozpočtu je podle její šéfky Aleny Schillerové (ANO) důvodem, proč by soukromé sféře místo úlevy na dani zrychlila a zefektivnila odpisy z investic. Řekla to v neděli České televizi. Obě opatření jsou součástí programového prohlášení kabinetu, měly vést k nastartování ekonomiky.
„Z pohledu firem by byly mnohem vítanější změnou zrychlené odpisy. Mělo by to konkrétní dopad na oživení hospodářského růstu,“ řekla Schillerová. Premiér Andrej Babiš už vyloučil, že vláda splní oba avizované záměry. Pouze prý ještě není jasné, zda to bude úleva na daních, anebo zrychlené odpisy.
Schillerová se opírá o tvrdá čísla. Pokud by stát vrátil takzvanou korporátní daň na 19 procent, tedy na úroveň před platností konsolidačního balíčku bývalého kabinetu Petra Fialy, přišel by podle resortu financí o 21,8 miliardy korun ročně. Ohledně příjmové strany rozpočtu jsou někteří odborníci ještě pesimističtější, hovoří o poklesu až o 23 miliard korun.
Firmy jsou pro, říká ministryně
Ministryně financí má i další argument: odvolává se na jednání s podnikatelskými svazy a spolky. Kdyby si podle ní jejich zástupci mohli vybrat, na první místo by jednoznačně dali výhodnější odpisy.
„Firmy samy potvrzují, že by preferovaly razantnější odpisovou politiku,“ uvedl k tomu Štefan Fous z tiskového oddělení resortu financí. Upřednostnění zrychlených odpisů před plošným snížením daně vychází podle něj zejména ze snahy o efektivní a cílenou podporu investic do modernizace a nových technologií, které mají pro ekonomiku vysokou přidanou hodnotu.
Ministerstvo si od opatření slibuje silný motivační charakter, který povzbudí podnikatele k nákupu nového vybavení. „Úleva je přímo vázána na konkrétní rozvojové projekty ve výrobě. Naším cílem je nyní ve spolupráci s experty nastavit celý mechanismus tak, aby byl pro firmy administrativně co nejjednodušší a přinesl viditelné výsledky v celém hospodářství,“ doplnil Fous.
Okamžité zvýšení produktivity
Očekávání ministerstva koresponduje s únorovou analýzou Centra pro veřejné finance Univerzity Karlovy (CVF UK). Její autoři dospěli k závěru, že ekonomice by mnohem více pomohly právě rychlejší odpisy na určitý majetek. Mohly by to být nové stroje a zařízení, které by soukromý sektor mohl odepsat už v průběhu jednoho roku.
„Znamenalo by to až 34 miliard korun nových investic ročně. To by mělo dvakrát silnější efekt na HDP než plošné snížení sazby daně z příjmů právnických osob,“ uvedla Markéta Malá z CVF UK. „Nejenže ekonomika pocítí investice okamžitě, ale zároveň se tím zvyšuje potenciál vyšší produktivity nebo snížení energetické náročnosti průmyslu, která je v Česku poměrně vysoká,“ dodala.
Naopak pokles sazby daně z příjmů firem o dva procentní body je podle centra v podstatě vyhozené peníze a hospodářství by téměř nic nepřinesl. „Dost možná by ten efekt snížení sazby na ekonomiku v nějakém střednědobém horizontu byl dokonce nulový. Na začátku by tam maximálně byl nějaký malý pozitivní šok, ale nedá se hovořit o tom, že by nás to snížení sazby nějak výrazně vytrhlo,“ upozornila Malá.
Firemní daň je pro stát důležitá
Spolu s DPH tvoří korporátní daň jeden z pilířů státních příjmů. Nejvíce přináší pojistné na sociální zabezpečení – v roce 2025 dodalo 806 miliard korun – druhá byla DPH s 414 miliardami a třetí daň z příjmů právnických osob. Ta přinesla 221 miliard.
„Snížíme daň z příjmů právnických osob na 19 procent, abychom podpořili podnikání, investice, atraktivitu Česka a tvorbu pracovních míst, a zavedeme rychlejší a efektivnější daňové odpisy investic,“ slíbila Babišova vláda na začátku ledna ve svém programu.
Schillerová však nyní namítá, že splnění obou závazků by bylo pro stát příliš drahé. „Ty argumenty jsou pádné, takže jsme se o tom začali bavit už i s panem premiérem. A vnímáme oba dva, že to má velkou relevanci. Abychom udělali obojí, to říkám otevřeně, by rozpočtově bylo velmi, velmi náročné,“ uvedla Schillerová. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) by vláda mohla prosadit zrychlení firemních odpisů s platností od začátku roku 2028.