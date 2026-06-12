Novinka pro tisíce OSVČ: Minimální sociální pojištění od července klesne, stát vrátí peníze i zpětně
- Minimální záloha pro OSVČ na hlavní činnost klesá z 5 720 korun na 5 005 korun.
- O přeplatek vzniklý přepočtem záloh od ledna do června lze žádat ČSSZ již nyní, nebo počkat na roční zúčtování.
- Novou výši záloh zjistí podnikatelé v první polovině července na ePortálu ČSSZ.
Podnikatelé na hlavní činnost, kteří odvádějí minimální zálohy na důchodové pojištění, čeká od 1. července 2026 výrazná změna. Díky novele zákona se snižuje vyměřovací základ, což přinese měsíční úsporu v řádech stokorun a v ročním zúčtování až tisíce korun.
Kdo na změně vydělá nejvíce?
Změna zákona č. 589/1992 Sb. míří především na OSVČ, jejichž příjmy odpovídají minimálnímu vyměřovacímu základu. Ten se od července snižuje ze 40 procent na 35 procent průměrné mzdy. V praxi to znamená, že pokud vaše měsíční zisky (přesněji 55 procent dílčího základu daně) nedosahují hranice 17 139 korun, budete nově platit pouze minimum 5 005 korun měsíčně. Dosud přitom museli tito podnikatelé platit zálohu vypočtenou z vyššího základu (19 587 korun), což odpovídalo platbě 5 720 korun.
Úspora přes 8 500 korun ročně
Pro OSVČ, které vykonávají hlavní činnost po celý rok 2026 a jejichž příjmy zůstávají u hranice minima, představuje tato legislativní úprava celkovou roční úsporu na pojistném ve výši 8 577 korun. Pokud se váš měsíční příjem pohybuje v pásmu mezi 17 139 korun a 19 587 korun, nebude vám stanoveno čisté minimum, ale nová záloha se vypočítá z vašeho skutečného příjmu, což bude stále méně než dosavadních 5 720 korun.
Jak získat přeplatek za první polovinu roku?
I když změna fakticky nastává až od července, zákon umožňuje aplikovat nižší sazbu „virtuálně“ i na období od ledna do června 2026. Pokud jste v těchto měsících poctivě hradili plných 5 720 korun, vzniká vám přeplatek (typicky 6 × 715 korun, tedy 4 290 korun, pokud spadáte do nového minima). O tyto peníze můžete požádat svou příslušnou správu sociálního zabezpečení kdykoliv do konce roku.
Žádost nemá pevný tiskopis – stačí ji poslat datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem. ČSSZ má na vrácení peněz dva měsíce. Pokud o vrácení nepožádáte, částka se vám automaticky započte jako přeplatek při podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2026.
Praktické kroky
Podnikatelé by si měli v první polovině července zkontrolovat ePortál ČSSZ (služba Informace o zaplacených zálohách), kde uvidí přesně stanovený nový předpis plateb. Pozor si musí dát pouze OSVČ v paušálním režimu (1. pásmo) – ty tato změna sice také ovlivní, ale veškerou administrativu a informace ohledně plateb v rámci paušální daně řeší výhradně s finančním úřadem, nikoliv s ČSSZ.