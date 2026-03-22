Svět sahá do rezerv, Rusko vydělává. Energetická krize sílí
- Ropa Brent se po útocích v Perském zálivu vrátila nad 110 dolarů za barel, plyn TTF vyskočil na 70 eur/MWh.
- Trh nevěří dlouhé krizi, dlouhodobé kontrakty plynu rostou méně, dovoz z regionu tvoří méně než 10 procent.
- IEA uvolní 400 milionů barelů ropy, USA přidají 172 milionů, zatímco Rusko zvyšuje export.
Ceny ropy Brent se po poslední eskalaci konfliktu na Blízkém východě vrátily nad hranici 110 dolarů za barel. Poslední íránský útok na klíčovou infrastrukturu v Kataru zasáhl průmyslové město Ras Laffan, které je největším světovým uzlem pro produkci zkapalněného zemního plynu (LNG). Tento zásah do kritické infrastruktury v oblasti měl být odvetou za izraelský útok na íránské plynové pole South Pars a ještě více komplikuje již tak složitou situaci konfliktu, který trvá třetí týden.
Série posledních útoků v oblasti Perského zálivu vedla k cenovému skoku zejména u evropského zemního plynu TTF, jehož krátkodobé kontrakty dosáhly poprvé od roku 2022 ceny 70 eur/MWh. Kromě nejkratších termínových kontraktů se cenový růst zemního plynu logicky týká zejména forwardů na zimní měsíce roku 2027.
U delších kontraktů přesahujících tři roky se cenový šok prozatím výrazněji neprojevil. Důvodem může být skutečnost, že trh stále nevěří dlouhodobému trvání probíhajícího konfliktu, a především fakt, že podíl dováženého plynu z oblasti Perského zálivu do Evropy nepřesahuje 10 procent. Dominantními dodavateli zemního plynu, převážně ve formě LNG, jsou pro Evropu USA a Norsko.
Obchodníci s ropou už zdražují i dlouhodobé kontrakty
U ropy dochází kromě výrazného skoku spotových cen rovněž k zaceňování rizikových přirážek i u dlouhodobějších kontraktů. Zatímco cenový nárůst u krátkodobých kontraktů ropy Brent překonal meziročně 50 dolarů za barel, u dvou- a tříletých forwardů jde o změnu minimálně o 10, respektive sedm dolarů za barel.
I přes veškerou snahu o deeskalaci a obnovení dodávek Hormuzským průlivem se USA prozatím nedaří situaci v ohrožené oblasti stabilizovat. Jedním z kroků, které by měly zabránit ještě větším cenovým šokům u energií, je uvolnění ropných rezerv. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) se rozhodla uvolnit rekordních 400 milionů barelů ropy ze svých strategických rezerv, což představuje zhruba pětinu z celkové výše oficiálně deklarovaných 1,8 miliardy barelů světových pohotovostních zásob.
Největší uvolnění rezerv v historii
Jde o největší koordinovanou akci v historii agentury, přičemž největším přispěvatelem v rámci této iniciativy jsou USA se svými 172 miliony barelů. Jedná se o poměrně významný, zhruba 40procentní podíl ze strategických ropných rezerv USA, které byly částečně vyčerpány a následně jen částečně obnoveny po začátku rusko-ukrajinského konfliktu v roce 2022.
Kromě toho americká administrativa rozhodla o dočasném uvolnění sankcí a omezení na vývoz ruské a venezuelské ropy. Vítěznou stranou, které současná situace nahrává, je tak Rusko, jehož ropný export po moři se během března zvýšil na téměř čtyři miliony barelů týdně, což je nejvíce od začátku roku.