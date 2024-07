Vláda našla odvahu a rozhodla. Dukovany dostaví Korejci s nižší cenou a lepšími referencemi

Dva nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP . A pokud se bude stavět ještě v Temelíně tak je zakázka také jejich. Ve středu tak rozhodla vláda a bylo to její možná nejdůležitější rozhodnutí ve funkčním období. Už v případě Dukovan jde o největší tuzemskou investici, když jeden blok přijde na dvě stě miliard korun v současných cenách. Vedení ČEZ a vláda tak dospěly k rozhodnutí, s nímž řada expertů nepočítala. Favorizována byla francouzská EdF, jako evropská firma, navíc ze země, která umí v Bruselu leccos zařídit, což je při stavbě jaderných elektráren dost důležité, protože velká část unie atomu stále nepřeje.

Pro nezaujaté laiky ale byli Korejci od samého počátku zajímavějším partnerem, protože na rozdíl od Francouzů, co stavěli, to postavili v termínu a podle schváleného rozpočtu. Akce EdF v Britském Hinkley Point, ve Finsku i v domácím Flamanville, byl jeden velký problém od počátku až do konce. A v Británii ten konec dokonce ještě není ani v dohledu. Také zprávy o cenách vyznívali pro Korejce příznivěji.

Na druhou stranu KHNP postavila doma 25 bloků, ale v zahraničí teprve nedávno dokončili jedinou elektrárnu Barakh se čtyřmi jadernými bloky ve Spojených arabských emirátech. A Evropa prostě má svá specifika, která je dobré znát. KHNP to nyní zažívá v Polsku, kde získali zakázku na stavbu dvou bloků, jenže se dohodli s minulou vládou a ta nová, Tuskova, se tváří tak, že neví, jestli se vůbec bude stavět. To se snad v Česku nestane.

I když samotné rozhodnutí o dodavateli je vlastně jen hodně viditelný a slyšitelný, nicméně jen drobný krůček. Než se kopne, zbývá ještě mnoho udělat. Vláda nemá zatím žádné rozhodnutí o financování výstavby a už vůbec ho nemá odsouhlasené v Bruselu, což je nezbytné, protože jde o státní pomoc. Tam zatím proběhla jen notifikace pro jeden z dvou dukovanských bloků. A nedopadla úplně ideálně, protože způsob státní pomoci je omezen tak, že bude vlastně zbytečně prodražovat vyrobenou elektřinu. Na druhý blok by to mělo trvat ještě rok a půl. Těch odpůrců atomu s velkým vlivem je stále dost. Dopadne to podruhé lépe?