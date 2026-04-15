Zestátnění ČEZ startuje už v červnu. Jak může vypadat a kolik dostanou menšinoví akcionáři?
- Vláda Andreje Babiše plánuje plné zestátnění výroby ČEZ, přičemž distribuci hodlá patrně privatizovat.
- Kritických 20 procent akcií ČEZ od minoritářů může státní rozpočet vyjít na stovky miliard korun.
- Skupina kolem Michala Šnobra drží přes deset procent akcií a bude tvrdě diktovat výkupní cenu.
Zásadní otázky jsou dvě. Jak a za kolik. Vláda Andreje Babiše má v programu, že zestátnit chce jen výrobu ČEZ. Tedy nikoliv obchod a distribuci, které jsou dnes nedílnou součástí polostátní firmy. Ty chce naopak kabinet privatizovat. To dává smysl. Strategická je pouze výroba. Přenos už je dnes v kompletně státní firmě ČEPS. A distribuce i obchod s energiemi jsou konkurenční branže. Není důvod, aby je ovládal stát.
Nejdřív zestátnění, privatizace distribuce a spol. počká
Teď je otázkou, jak se do stavu, kdy je výroba plně státní a obchod s distribucí jsou naopak plně soukromé, dostat. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček už dříve řekl, že akcie vykoupí ze svých vlastních zdrojů ČEZ. „Teď nebudeme ukazovat, jakou přesnou cestu zvolíme, protože je to cenotvorná informace. Říkáme, že chceme ČEZ ovládnout, akcie si vykoupí samotný ČEZ za své,“ uvedl. „To, že je tam napsána výroba, neznamená, že to nemůže být celek. Jsou dva modely. Jedním je získat ČEZ a nechat si ho celý, druhým je získat firmu jako celek a v nějakém čase by tato nebo příští vláda měla možnost distribuci ČEZ pustit zpátky na burzu. To by neohrozilo energetickou bezpečnost a současně by to mohlo přinést nemalé finanční zdroje,“ prohlásil tehdy. Doplnil, že prodej částí ČEZ není nezbytně nutný.
Velká očekávání menšinových akcionářů
Z Havlíčkových náznaků to vypadá, že v první fázi ČEZ vykoupí své vlastní akcie. Jednou z možností je nejdříve stáhnout akcie z obchodování na pražské burze. Pokud by stát takový krok udělal, budou své podíly okamžitě nuceni prodat institucionální investoři, jako jsou velké investiční skupiny a penzijní fondy. Ty mohou podle řady regulací držet jen veřejně obchodované akcie.
Druhou možností je vykupovat akcie přímo z burzy. Tento výkup vyvolává obrovská očekávání menšinových akcionářů, za které ve veřejném prostoru mluví především Michal Šnobr. Minoritáři na výkup dlouhodobě tlačí a Šnobr upozorňuje, že ve shodě jednající skupina investorů, kam patří především finančník Pavel Tykač, dohromady drží přes 10 procent a bude mít na stanovení výkupní ceny zásadní vliv.
„Po čtyřech letech na ministerstvu financí, čtyřech letech premiérování Andreje Babiše a čtyřech letech v opozici konečně premiér Andrej Babiš podlehl dění kolem ČEZ a pochopil. Stálo to roky blouznění kolem JETE (jaderné elektrárny Temelín) a následného JEDU (jaderné elektrárny Dukovany), opozičního hloupého váhání a snahy o loupení, a nyní konečně změna, která může konečně otevřít snahy domácí energetiky,“ napsal Michal Šnobr euforicky na síti X po Babišově úterním prohlášení o začátku zestátnění.
Matematika je jasná
Klíčová bude cena. A ve shodě vystupující Šnobrova skupina minoritářů se sebevědomě hlásí, že má více než deset procent a bude ji moci zásadně ovlivnit.
Stát totiž nejdřív musí získat ke stávajícím 70 procentům ještě přinejmenším dalších 20 procent v ČEZ, které mu investoři musí dobrovolně prodat. A k tomuto prodeji je bude potřeba motivovat cenovou nabídkou. Donutit je nemůže. Výkup zjevně berou jako pozitivní zprávu. V úterý ráno se akcie ČEZ obchodovaly za 1 187 korun. Po Babišově vyhlášení začátku zestátnění se dostaly až na 1 215 korun, na nichž odpoledne obchodování zavíraly.
Investoři teď budou pečlivě vyčkávat, s jakou nabídkou stát přijde. A jak konkrétně bude restrukturalizace a rozdělení na státní a soukromou část vypadat. Když Karel Havlíček mluvil o vykupování akcionářů z vlastních zdrojů ČEZ, je třeba připomenout, že podle aktuálních cen z pražské burzy nyní tržní kapitalizace ČEZ dosahuje zhruba 654 miliard korun, trhem ovládaných 30 procent má tedy hodnotu přibližně 196 miliard korun. Aby se dostal alespoň na 90procentní podíl potřebný k vytěsnění minoritářů, bude to stát minimálně kolem 131 miliard. A k této sumě bude nutné připočíst „motivační prémii“.
Jak moc prémiová bude výkupní prémie?
Například Francouzi při výkupu EDF nabídli cenu 12 eur za akcii. Tato cena byla zhruba o 53 procent vyšší, než za jakou se akcie EDF obchodovaly na burze před oznámením zestátnění. Kdyby vláda nabídla „francouzskou“ prémii, vykupovala by při úterní burzovní ceně jednu akcii za 1 859 korun. Kriticky nutný 20procentní podíl by tak vyšel na 198 miliard korun.
Ti, kdo neprodají a museli by podle zákona o obchodních korporacích být vytěsněni, by dostali takzvanou „spravedlivou“ cenu za akcie. Za tu se u veřejně obchodovaných firem jako ČEZ považuje průměrná tržní cena akcií za určité období, zpravidla v řádu měsíců. Nebo nejvyšší cena, kam se akcie dostaly v posledním roce.
Kdo ovládá přes deset procent
Celé vykoupení ČEZ ale vůbec nemusí být jednoduché. Investor Michal Šnobr už Babišovu vládu rovnou varoval, že bude potřeba dobře zaplatit. „Co když už se mezi minoritáři poskládal 10+procentní podíl? Bez takového podílu by nešlo 90+procentní podíl získat. Celá hra tak může být výrazně pragmatičtější, než si tu mnozí myslí,“ hlásal Šnobr na síti X už v březnu.
Aktuálně zveřejněné výsledky ČEZ za loňský rok ukazují, kolik si skutečně stát z firmy stáhl na dani z mimořádných zisků. Přestože energetickou krizi máme dávno za sebou, windfall tax skončila teprve v roce 2025. Právě díky této dani je tak obrovský rozdíl mezi ziskem před zdaněním a čistým ziskem. Před daněmi byl zisk 66,894 miliardy korun, po zaplacení všech daní státu už jen 27,398 miliardy korun. Celková daň ze zisků tak v případě ČEZ dosahuje 64 procent. To je více než trojnásobek proti běžné dani z příjmu právnických osob, která v Česku dosahuje 21 procent.
VIDEO: Akcie ČEZ by si na burze mohly udržet své místo i po zestátnění, připouští Havlíček ve FLOW.