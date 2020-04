Akcie, měny & názory Marka Dongrese: Netflix a krize | E15.cz

Jeho aplikaci si ve druhém březnovém týdnu v Itálii stáhlo o 77 procet víc lidí oproti únoru. Ve Španělsku byl nárůst třetinový. Zájem roste i na méně penetrovaných trzích, jako je Latinská Amerika či Indie, a počet nových předplatitelů v prvním čtvrtletí tak překoná odhad sedm milionů. V příznivém scénáři by mohl atakovat i historicky rekordní čísla – 9,6 milionu z prvního čtvrtletí loňska.

Pro Netflix by tak nově příchozí měli znamenat růst tržeb až o 250 milionů dolarů za čtvrtletí se zlepšením provozní marže nad současných 13 procent. Z dlouhodobějšího pohledu by v rámci očekávaného ekonomického zpomalení měl Netflixu pomoci i trend přechodu od tradičních TV do streamingu, zejména kvůli cenovým rozdílům.

Zatímco měsíční platby za tradiční TV se v USA pohybují kolem 100 dolarů, vyjde průměrné předplatné u Netflixu na 13 dolarů.

Rostoucí konkurence jako Apple TV, Disney+, plánované HBO Max či premiéra platformy Peacock od Comcastu by sice mohla sáhnout do dynamiky růstu Netflixu, ten je ale nyní jako jediný stále schopen do své, už tak nejobsáhlejší videotéky chrlit nový obsah.

Comcast a další začínají pouštět do světa své nové filmy prostřednictvím platforem za cenu kolem 20 dolarů namísto profitabilnějšího uvádění v kinech. Mnoho světových studií teď nenatáčí, což citelně zasáhne produkční harmonogramy. U Netflixu by se to mělo projevit v nižším záporném cash flow, které je spolu s počtem předplatitelů nejvíce sledovaným údajem. Odhady se potvrdí či vyvrátí za týden, nicméně lze předpokládat, že výsledky budou nad očekáváním.

Autor je ekonom České spořitelny