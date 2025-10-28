Dražší a méně čokoládový Halloween. Na cukrovinky dopadají vyšší ceny kakaových bobů i Trump
Rozdávání sladkostí koledníkům na Halloween se letos americkým domácnostem prodraží. Nejen na tamní trh totiž dopadají zvyšující se ceny kakaových bobů. Svůj díl do mozaiky zdražování zasadila i celní politika Donalda Trumpa, všímá si americká CNN. A zatímco koledníci dávají domácnostem na výběr „trick or treat“, výrobci sladkostí rovnou nasadili triky, jak na situaci vyzrát.
Podle průzkumu spoečnosti NielsenIQ podražily meziročně halloweenské sladkosti o více než deset procent, což je násobně více, než kolik činí inflace ve Spojených státech. Značně se na zdražování pochoutek podílí cena kakaových bobů.
Ty z loňské úrody, ze kterých se aktuálně čokoláda vyrábí, totiž oproti předchozímu roku podražily o 178 procent. A to poté co o rok dříve byl cenový skok 61 procent. Na vině je počasí v africkém Pobřeží slonoviny a v Ghaně, odkud pochází přes 60 procent světové produkce kakaových bobů. Postupující klimatická změna v těchto zemích velmi značně zasáhla právě plantáže se surovinou, bez které se čokoláda neobejde.
Výrobci se tak uchylují k různým trikům, upozorňuje CNN. I z českých obchodů je známý jev takzvané „smrskflace”, kdy kýžené zboží vypadá stále stejně, stojí stále stejně, ale například místo původně stogramového balení čokolády si zákazník kupuje nově jen devadesátigramové.
Drahé nejen boby, ale i hliník
Například čokoládovna Escazú ze Severní Karolíny kupuje kakaové boby v Latinské Americe, i tak na ni ale zdražování způsobené neúrodou v Africe dopadá. Boj s rostoucími náklady tohoto výrobce donutil ke zmenšování balení například hořké čokolády nebo k přestěhování své firmy na levnější adresu, aby společnost ušetřila za nájem.
Nepomohla ani celní politika prezidenta Donalda Trumpa. Kromě kakaových bobů zasáhla také dovoz hliníku, tedy tradičního obalového materiálu. „Cla zasáhla úplně všechno, co potřebujeme a z čeho vyrábíme,” postěžovala si spolumajitelka čokoládovny Tiana Young pro CNN.
Zmenšování balení není jedinou metodou, jak se výrobci snaží obejít rostoucí cenovky. Snižuje se například i množství kakaa, které zákazníci v čokoládách najdou. Americká stanice si ale všímá také posunu v preferencích konzumentů, meziročně o sedm procent vzrostla poptávka po kyselých žvýkacích sladkostech, upozorňuje americká Národní cukrářská asociace. Dalším je přesun k příchutím, které nevyžadují kakao. Například Kitkat na trh uvedl svou typickou tyčinku s příchutí skořicového toastu.
Američtí obchodníci nyní odhadují, že vysoké ceny za čokoládové cukrovinky budou na trhu až do Valentýna. Pozitivní zprávou je, že ceny kakaa po loňském obřím zdražení začaly klesat, protože si ale výrobci pořídili zásoby draho, nemohou jít zatím sdrahocenou dolů. Opačným směrem totiž navíc tlačí rostoucí ceny energií nebo obalových materiálů, uzavírá CNN.