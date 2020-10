Akcie, měny, názory Nicole Gawlasové: Přejí si trhy Bidena?  | E15.cz

Jedno z nejdůležitějších volebních klání se pomalu, ale jistě blíží. Do amerických prezidentských voleb zbývá méně než měsíc. Průzkumy prozatím napovídají, že důvod k oslavám by mohl mít spíše Joe Biden nežli Donald Trump. Ocenily by však vítězství demokratického kandidáta také trhy?

Ať už si občané USA zvolí za svého prezidenta kohokoli ze zmíněné dvojice, nejistota z trhů zcela nezmizí. Trumpovo vítězství by mohlo být spjato s opětovně rostoucím napětím ve vztazích s Čínou, zatímco Biden by se mohl vydat cestou zvyšování korporátních daní a zavádění regulací.

Na tržní reakci je ale nutné pohlížet z širší perspektivy – situaci ovlivní rovněž volby do Sněmovny reprezentantů a Senátu.Preferovaný scénář z hlediska investorů by pak mohl vypadat tak, že by se prezidentem stal vskutku Biden, avšak Senát zůstal v rukou republikánů.

Senát kontrolovaný republikánskou stranou by ztělesňoval určitou pojistku proti uplatnění veškerých demokratických politik, jelikož některé z nich by mohly mít na trhy nepříznivý vliv. Vedle toho by zřejmě zůstala v platnosti opatření prosazená Trumpem, jako je třeba snížení firemních daní. Oproti tomu Biden by z pozice prezidenta vedl pravděpodobně předvídatelnější obchodní a zahraniční politiku, a tudíž by přispěl k určité eliminaci nejistoty. Zároveň by prosazoval objemnější fiskální stimuly.

Popsaný scénář by tak mohl vést k pozitivnímu vývoji na trzích. Historie dokazuje, že právě takové rozložení moci prospívá ekonomice nejvíce.

Z uvedeného vyplývá, že vítězství demokratického představitele by nemuselo mít pro trhy devastující účinky, ba naopak by mohlo být i žádoucí. To je však podmíněno omezenou mocí demokratů a jasnými výsledky voleb. Těsnou výhru svého soupeře by Trump totiž odmítl akceptovat, čímž by zapříčinil nárůst nejistoty. Obdobný scénář se již odehrál v roce 2000 a vedl k propadu hlavních akciových indexů.