Glosa Martina Čabana: Euro a překvapení | E15.cz

Ministerstvo financí a Česká národní banka se zase jednou shodly, že by bylo rozumné, aby si Česko nadále nestanovovalo termín přijetí eura.

Vláda s tímto postojem souhlasí, takže fanoušci společné měny mají zase na nějaký čas smůlu. Je i není to překvapení. Není proto, že současná politická reprezentace v čele s hnutím ANO euru nepřeje, veřejné mínění je na tom plus minus stejně a konečně bankovní rada ČNB také zrovna nepřetéká příznivci evropské měny. Takže očekávat jiný výsledek by bylo skutečně odvážné.

Na druhé straně to trochu překvapení je, uvážíme-li, že mezi zastánce společné měny sám sebe počítá i prezident Miloš Zeman. V posledních letech sice v souvislosti s eurozónou upozorňuje na potřebu vyřešit problémy Řecka, ale jinak mívá pro euro slova pochopení. Zůstává ale jen u slov. Pokud jde o činy, do bankovní rady prezident nedávno jmenoval dva nové členy, z nichž ani jeden nepatří k zastáncům myšlenky měnové unie. Euru v Česku zkrátka ještě pár let pšenka nepokvete.