Komentář Lukáše Kovandy: Trumpova strašidelná vášeň | E15.cz

Peking zjevně s Trumpovou nedělní změnou nálady nepočítal. V Číně si zrovna balila kufry delegace mířící do Washingtonu k dalšímu kolu jednání, jejichž cílem má být smír v obchodní válce. V pondělí zaskočení soudruzi ladili další postup, přičemž prosakovaly zprávy, že zvažovali, že do USA na truc nepoletí. To už by mělo blízko ke krachu několikaměsíčních jednání a toho se trhy děsí nejvíce.

Zatím se mohou uklidňovat domněnkou, že tweety jsou jen součástí vyjednávání. Trh je zatím většinově přesvědčen, že jde o taktiku, jak Peking přimět k posledním ústupkům před podpisem dohody. Nabízí se také hypotéza, že Trump chce docílit toho, aby Číňané zatlačili na KLDR. V sobotu vyšlo najevo, že tamní vůdce opět podnikl několik raketových testů. A pokud na něj nyní platí vůbec nějaké slovo, je to slovo čínské. Skutečnost, že „Rakeťák“ si opět hraje s raketami, kazí šéfovi Bílého domu pečlivě pěstovanou image světového mírotvorce.

V pondělí ještě nebylo úplně jasné, zda se Číňané do Washingtonu vydají, nicméně převažovaly signály že ano. Trhům se uleví, že jednání nekrachují. Zpozornět by ale měla Evropa. Trump se už dříve vyznal, že cla „miluje“. Pokud se nyní Číňané podvolí, Trumpova láska bude ještě vášnivější. A málokde se tohoto citu děsí tolik jako v ústředích německých automobilek. Trump si může říci, že když platí vyhrožování na Číňany, bude tím spíše platit na Evropu.

Americký prezident má od února na stole zprávu ministerstva obchodu. Podle ní by měl zhruba do 19. května rozhodnout – o ničem menším než právě o clech na zboží z EU, zejména na německá auta, která jej dráždí. Česko spolu s Německem, Maďarskem či Slovenskem bude muset v případě zavedení cel výrazně snížit odhad růstu své ekonomiky.

Vskutku – jediný Trumpův tweet může ubrat české ekonomice desetiny procenta růstu. Za takové situace se mimo jiné nabízí otázka, zda je taktické zrovna nyní zavádět digitální daň na americké internetové obry. Vynese jednotky miliard korun – úplné nic proti výnosům tuzemského autoprůmyslu. A Trumpa si jí jistě nenakloníme.

Autor je hlavní ekonom společnosti Czech Fund