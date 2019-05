Zápisník Jany Havligerové: Vyhrazeno pro Zemana | E15.cz

Argument ministryně: Zprávu vypracovala pro hlavu státu jako její poradkyně, a tak je dokument neveřejný. V poupravené verzi platí, co říkali už staří latiníci. Co je dovoleno číst Bohovi, není dovoleno číst…

Do eurovoleb zbývají dva týdny. Horkým favoritem jsou podle zatímních průzkumů anoisté s možným ziskem i více než třiceti procent. I když jisté je pouze to, že výsledek ovlivní především volební účast. Bude-li nízká, a v minulém plebiscitu to bylo pouhých osmnáct procent, hnutí Andreje Babiše nemá vítězství ani zdaleka jisté. Třeba sociolog Daniel Prokop z agentury Median je proti tomu, že ANO bude mít jednatřicet procent, ochoten vsadit hodně piv. Schválně, kolik piv byste vsadili?