Kam na víkendovou snídani? Ve Štanglu začíná sobota snídaní o třech chodech. Host ji dotváří spolu s kuchařem

Degustační restaurace Štangl v pražském Karlíně začala nabízet sobotní snídaně. Víkend tak můžete zahájit tříchodovým menu, které připraví tým kuchařů pod vedením Martina Štangla. I v ranní dobu ctí finediningová restaurace své principy, každý chod je postavený na sezonních surovinách od malých farmářů. A co přesně zde ochutnáte? To záleží jen na vaší náladě a preferencích.

V roce 2023 se karlínská Eska rozdělila na dva samostatné provozy. Zatímco v přízemí nadále funguje pekárna s nabídkou čerstvého pečiva, dlouhých snídaní a rychlých obědů, v horním zrekonstruovaném patře vznikla restaurace Štangl, jež nese název po svém šéfkuchaři Martinu Štanglovi.

Mysli globálně, jez lokálně

Podnik od samého počátku pracuje s lokálními surovinami z pole i divoké přírody, ušlechtilými plísněmi a s fermentací. Disponuje také vlastním hydroponickým systémem pro pěstování bylinek a zrárnou masa. Kuchařský tým se současně řídí Manifestem moderní české kuchyně, jejž Martin Štangl vypracoval ještě během svého působení v Esce a který zavazuje k používání místních surovin a plodin, ekologii a k hledání nových způsobů, jak pracovat s českými výrobky. To vše přispívá k tomu, že zde zdánlivě obyčejné suroviny proměňují v pokrmy propracované do detailu. Hosté je mohou ochutnat v podobě tří- nebo šestichodové degustační večeře, doplněné o vinné či nealkoholické párování. A nově mohou do Štanglu zavítat také na snídani.

Vejce Benedikt s plátky grilované hovězí svíčkové vám na požádání zastrouhají lanýžem. | Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

Ráno podle Štangla

Myšlenka snídaní se zrodila z podstaty samotného místa, kde Štangl sídlí. Od otevření karlínské Esky byly snídaně přirozenou součástí podniku, proto o ně nechce své hosty ochudit ani Štangl. Ovšem po svém. O sobotních dopolednech – snídaně zde podávají od devíti do jedenácti – přináší zážitek, který odpovídá filozofii a standardu finediningového podniku. Stejně jako u večeří mohou hosté očekávat výjimečný servis a pokrmy ze sezonních lokálních surovin od malých farmářů a v té nejlepší možné kvalitě.

Snídaně ve Štanglu se skládá ze tří chodů. Jako první se servírují menší sdílené předkrmy, například čerstvé sýry z Krasolesí, zelenina, paštika, rybí rillettes, domácí máslo nebo ovocné marmelády. Vše doprovází čerstvé pečivo z Esky a chlebové placky.

Zdejší tým se řídí Manifestem moderní české kuchyně, jenž mimo jiné zavazuje k používání místních surovin a plodin. | Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

Buďte kreativní: snídani si vytvořte spolu s kuchařem

Když se začnete se snídaní podávanou ve Štanglu seznamovat nejprve na webu restaurace, může hlavní chod působit poněkud chudě. Na výběr je vejce z volného chovu, kaše z ovesných vloček a grilované maso. Nenechte se ovšem zmást – jedná se o základní suroviny, se kterými budete spolu s podnikem pracovat a dotvářet je podle vašich preferencí. S obsluhou proberete, na co máte momentálně chuť, vymyslíte ideální kombinaci a kuchaři poté připraví pokrm vám na míru, podle vašeho přání. Jednotlivé základní suroviny je navíc možné vzájemně kombinovat. Takže pokud byste zatoužili po vejcích Benedikt s plátky grilované hovězí svíčkové, stačí si o ně říct. A nezapomeňte si je nechat ještě zastrouhat lanýžem. Stejně jako kterékoli jiné degustační menu končí i toto dezertem.

Výjimečný zážitek, sezonní lokální suroviny a možnost nechat si pokrm připravit na míru svým chutím. To jsou tři důvody, proč snídaně ve Štanglu zahrnout do svého víkendového (sebe)rozmazlovacího rituálu.

Víkend začíná ve Štanglu snídaní o třech chodech | Zdroj: e15 Michaela Szkanderová