Letiště Praha odevzdá státu násobně vyšší dividendu, než se čekalo, rozhodl ministr Stanjura

Ministerstvo financí nařídilo Letišti Praha, aby mu vyplatilo dividendu z loňského zisku, a to ve výši dvou miliard korun. Vyplývá to z dokumentu podepsaného ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), jenž byl zveřejněn ve sbírce listin.

Největší české letiště loni vytvořilo zisk po zdanění ve výši 2,471 miliardy korun. Dvě miliardy musí státem ovládaná společnost vyplatit do tří měsíců ode dne účinnosti schválení rozhodnutí o rozdělení zisku. Zbývajících více než 471 milionů má letiště započíst do účetní položky nerozdělený zisk z minulých let.

Dividenda je výrazně vyšší, než s předpokladem ukotveným v dividendové politice mezi ministerstvem a letištěm. Podle něj by výše dividendy měla odpovídat dvaceti procentům z čistého zisku, ministerstvo se jím však nemusí řídit, uvedl v únorovém rozhovoru pro e15 předseda představenstva letiště Jiří Pos. Už tehdy naznačil, že odvod do státní kasy může být letos vyšší: „Očekávám, že dividenda bude minimálně ve výši dvaceti procent.“ Dvě miliardy z 2,471 odpovídá asi 81 procentům z čistého zisku.

Letiště Praha čekají masivní investice

„Výše dividendy je v souladu s ekonomickou situací společnosti Letiště Praha i s jejími budoucími investičními plány,“ uvádí mluvčí ministerstva financí Petra Vodstrčilová.

Letiště bude potřebovat značné množství hotovosti na plánovanou modernizaci. Ta si do roku 2033 vyžádá asi 32 miliard korun, odhadlo už dříve letiště. Cílem investic je zvýšit kapacitu vzdušného přístavu, počítá se s rozšířením obou terminálů nebo s napojením na železnici.

Letiště si loni hospodářsky polepšilo, meziročně vydělalo o miliardu více. Stále však nedosáhlo zisku jako v posledním roce před příchodem pandemie covid-19, kdy vykázalo zisk ještě o půl miliardy vyšší. Společnosti se loni dařilo především díky vyššímu množství odbavených cestujících, kterých přibylo o osmnáct procent na 16,35 milionu. Ruzyně získala 41 nových linek a u dalších 66 se zvýšila frekvence letů.