Kia vstupuje do českého esportu partnerstvím s týmem eSuba | e15.cz

Soutěžní hraní počítačových her neboli esport je trhem s odhadovanou hodnotou 1,3 miliardy dolarů a skoro 600 miliony diváky. Největší a nejrychleji rostoucí platformou pro elektronické sporty je hra League of Legends. Partnerem evropské ligy v této hře je už pět let automobilka Kia. Ta teď navíc vstupuje do světa českého esportu partnerstvím s herním týmem eSuba a portálem TryHard.cz