Bitcoin spadl za pár dní o 11 procent, celý trh odepsal přes 100 miliard dolarů | e15.cz

Dobrý den, vítejte u shrnutí toho nejdůležitějšího, co se ve světě bitcoinu a etheru v posledních sedmi dnech událo.

Posledních pár týdnů jsem si tu stěžoval na nudu, ta je nyní konečně pryč. Trhy se sice pohnuly, ale špatným směrem a hlavně v noci ze čtvrtka na pátek si prošly pořádným výplachem.

Celková hodnota všechno kryptoměn klesla za posledních sedm dní o téměř deset procent na 1 bilion a 100 miliard dolarů.

Bitcoin odepsal 11,3 procenta a prodává se za 26 tisíc dolarů a pár drobných k tomu.

Ether odepsal „jen“ 9,1 procenta a stojí 1680 dolarů.

U obou se jedná o nejnižší hodnoty za poslední dva měsíce. Propad to byl rychlý, v jeden moment i o sedm procent na hodinovém grafu. Důvodů se uvádí řada od prodeje bitcoinů automobilkou Tesla po pád čínského mega-developera Evergrande, který požádal o ochranu před věřiteli.

Jako vždy si to v kryptu vyžádalo další oběti. Správní degeni totiž obchodují pouze na pořádnou páku a propad tak způsobil kaskádu likvidací ve výši přes miliardu dolarů.

Vítězů týdne příliš jmenovat nemůžeme, protože za poslední týden z TOP100 skončil v plusu pouze jeden projekt. A tím je THORChain a jeho token RUNE, který si připsal po růstu z předminulého týdne dalších 22 procent.

Loserů je tentokrát hodně. O 15 a více procent klesly téměř tři desítky tokenů. Litecoin odepsal 19,2 procenta, Uniswap 21,1 procenta a ApeCoin téměř 25 procent ze své hodnoty.

Válka druhých vrstev

Pády na trhu jsou tak trochu znamením toho, že v celém sektoru panuje pořádná okurková sezóna. Dnes se proto podíváme na druhé vrstvy nad ethereem. Trochu vás tak navnadím na čtvrteční podcast KryptoSpace, kdy je do detailu rozebereme s investorem Pavlem Přecechtělem.

První velké novinky jsou tentokrát od BNB Chainu, který původně založila největší burza na světě Binance, i když se k němu dnes příliš nehlásí. Většina lidí z oboru jim to ale příliš nevěří a právě Pavel to přirovnává k Agrofertu a jeho (ne)vlastnění ze strany ex-premiére Andreje Babiše.

Každopádně i když se BNB Chain dřív holedbal vyšší kapacitou a nižšími poplatky než Ethereum, i on nyní přichází s druhou vrstvou. A jako technické řešení si vybral tzv. OP Stack od Optimismu. Nástroj, který vám umožní vytvořit nový blockchain za pár minut.

Nový projekt se nyní dostal z fáze testnetu a otevřel se developerům, kteří na něm mohou začít spouštět svoje aplikace. Ti do nich koncem týdne už poslali 1,4 milionu dolarů.

Dalšímu blockchainu s všeříkajícím názvem Shibarium se start podle všeho příliš nepovedl. Projekt, za kterým stojí stejný tým jako za Shiba-Inu, se spustil 16. srpna. A influencer Shroom Daddy sdílel screenshoty s údajnými zprávami od šéfdevelopera Shytoshi Kusamy, podle kterých to byla katastrofa.

Někam se totiž vloudila chybička a všechny prostředky, které se lidé pokusili poslat na novou síť, se zasekly, a uživatelé o ně přišli. Bezpečnostní firma Beosin Alert pak odhadla, že se může jedna o ethery v hodnotě až 1,7 milion dolarů.

No a do třetice si dáme velký úspěch. Tím je blockchain Base od americké burzy Coinbase. Tomu se za posledních čtrnáct dní podařilo nalákat už prostředky ve výši čtvrt miliardy dolarů.

Pro Coinbase je to očividně velmi výnosná bokovka. Na Base nyní probíhá téměř deset transakcí za vteřinu, pro srovnání na Ethereum je to jen o jednu transakci víc. Hodně za to může i aktuální mánie kolem ponzi-hry friend.tech, o té ale asi někdy jindy.

Každopádně podle některých prvních propočtů Base burze na poplatcích vynáší až tři čtvrtě milionu dolarů denně. Uvidíme, jestli se to udrží.

Legendární Cheems zemřel

Když už jsme zmínili neúspěšný pokus Shibaria, musíme zmínit i Cheemse Balltze, psa, podle kterého vznikly miliony memů a mimo jiné inspiroval i vznik Dogecoinu.

Nedávno mu ve 12 letech diagnostikovali rakovinu plic.

A koncem týdne jí bohužel Cheems podlehl. Tak ať ti to tam nahoře štěká.

Evropa předběhla USA

V Americe se stále čeká, Evropa má ale svoje první spotové ETFko. Nový fond zakládá londýnská společnost Jacobi Asset Management. Na burze Euronext Amsterdam ho spustila minulý týden.

Zajímavé je, že zatímco v USA se investoři nového fondu nemohou dočkat, Jacobi s jeho spuštěním čekala téměř dva roky. Povolení na něj totiž získala už v říjnu 2021.

Twitterem v týdnu zahýbaly i spekulace agentury Bloomberg. Podle ní nebude americká komise pro cenné papíry SEC blokovat žádosti firem o založení ETF fondů v USA. A všech 12 zájemců by mohlo získat povolení už letos v říjnu.

Tak uvidíme, co šéf SECu Gary Gensler vymyslí, celé mi to přijde až moc jednoduché.

Trump má v kryptu miliony

Bizár nakonec bude dnes o americkém exprezidentovi Donaldu Trumpovi. Ten už na blockchainu vydal dvě kolekce NFTéček. A co jiného by na nich u egomaniaka jako on mohlo být, než jeho patriotické podobizny.

Každopádně se jedná očividně o dobrý byznys. Společnosti Arkham se totiž podařilo s největší pravděpodobností lokalizovat Trumpovu peněženku.

Na té má zhruba 2,9 milionu dolarů v etherech a další kryptoměny. Podle firmy navíc Trump vydělal stovky tisíc dolarů na přeprodejích svých NFTéček mezi uživateli.

To vše poté, co ještě jako prezident vše spojené s kryptem tvrdě kritizoval.