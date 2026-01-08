Chorvatská Rijeka láká české investory. DRFG tady koupila nákupní centrum za miliardu
- Investiční skupina DRFG Davida Rusňáka učinila další krok v regionální expanzi.
- Retail v Chorvatsku má podle skupiny dobře našlápnuto.
- Nákupní centrum se nachází v Rijece.
Před pár lety vsadil na chorvatskou Rijeku podnikatel Jaroslav Třešňák se svou JTH Costabella. Dokončil tu stavbu hotelu, v němž se zabydlel řetězec Hilton. Před třemi lety sem zamířila také skupina ZDR Investments, která tu provozuje nákupní park Galerie Bakar. Teď se k nim přidává také investiční skupina DRFG. I ta tu koupila nákupní centrum.
Konkrétně se jedná o ZTC Rijeka, které se nachází v centru třetího největšího chorvatského města. DRFG ji koupila od společnosti Universale International Realitäten ze skupiny Unicredit. Cena transakce přesáhla jednu miliardu korun.
„Retail v Chorvatsku má teď solidní vítr v zádech. Maloobchodní tržby se v prvních třech kvartálech meziročně zvedly o 3,6 procenta a jadranská města těží i z mimořádně silné turistické sezony, kdy jen letos zaznamenala 15,5 milionu příjezdů. V takovém prostředí dávají investice do zavedených nákupních center v klíčových městech, jako je Rijeka, dlouhodobě velký smysl,“ uvedl k obchodu ředitel pro strategii a akvizice DRFG Real Estate Josef Šilhánek.
Silní a známí nájemci
Nákupní centrum ZTC otevřelo v Rijece v roce 2012 a nabízí 21 tisíc metrů čtverečních nájemních ploch, mezi nájemce patří například H&M, C&A, dm drogerie, Timberland, Tom Tailor nebo Douglas. Ročně sem přijde na tři miliony zákazníků. Nový majitel se nyní chystá centrum modernizovat a investovat do energetických opatření.
Pro DRFG jde o první akvizici v zemi. „Vstup na chorvatský trh je pro naši skupinu dalším důležitým krokem v rámci regionální expanze. Nákupní centrum ZTC je stabilní aktivum s kvalitními nájemci a dlouhodobě silnou pozicí na místním trhu,“ dodává Šilhánek s tím, že v regionu jihovýchodní Evropy vidí v segmentu retailových projektů značný růstový potenciál.
Velké plány
Podobnou šanci spatřuje skupina i v Maďarsku, kde loni v říjnu koupila kancelářskou budovu. Šlo o Bartók Ház v centru Budapešti. Vlastnila ji CA Immo, která ji prodala za desítky milionů eur. Rusňákova společnost tak navázala na dřívější akvizici maďarského developera TriGranit. Spolu s ním se chce pustit do výstavby nejen v Maďarsku, ale také v Polsku nebo například na Balkáně.
Skupina ale nakupovala i v tuzemsku, na konci roku koupila od investiční společnosti Amundi kancelářskou budovu Polygon House v Praze 4. Kromě realit a telekomunikací se společnost věnuje také finančním službám. Podle poslední účetní uzávěrky z roku 2024 dosáhla DRFG hodnoty aktiv přes 9,6 miliardy korun a výnosů 3,6 miliardy.
Čistý zisk skupiny činil 230 milionů korun a vlastní kapitál vzrostl na 1,25 miliardy. V zádech má ale Rusňákova společnost velký podíl cizích zdrojů, zejména pak z dluhopisů. Závazky tak v roce 2024 dosahovaly až 6,6 miliardy korun.