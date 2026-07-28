Jaké jsou nejčastější chyby při výběru prop firmy?
Výběr správné prop trading firmy patří mezi nejdůležitější rozhodnutí každého obchodníka. Jednotlivé společnosti se liší pravidly challenge, limity drawdownu, podmínkami výplat, cenou programů i zákaznickou podporou. Přesto mnoho traderů věnuje pozornost pouze velikosti financovaného účtu nebo ceně challenge.
Pokud chcete zvýšit své šance na úspěšné získání funded účtu, vyplatí se porovnat více parametrů najednou. Mezi známé prop trading společnosti na českém trhu patří například FTMO, RebelsFunding, The5ers, FundingPips nebo FinTokei. Každá z nich nabízí odlišné podmínky, které mohou vyhovovat různým obchodním stylům.
Ověřte obchodní pravidla challenge
Pravidla challenge programu mají větší význam než samotná velikost financovaného účtu. Před nákupem si prostudujte všechny podmínky a ujistěte se, že odpovídají vašemu stylu obchodování.
Zaměřte se především na:
- Profit Target,
- Daily Drawdown,
- Maximum Drawdown,
- minimální počet obchodních dnů,
- povolené obchodní strategie,
- obchodování během makroekonomických zpráv,
- držení pozic přes noc nebo víkend.
Dobře nastavená pravidla pomáhají obchodníkovi soustředit se na řízení rizika místo hledání způsobů, jak se vyhnout porušení podmínek.
Porovnejte cenu challenge s celkovými náklady
Mnoho traderů vybírá prop firmu pouze podle nejnižší ceny challenge programu. Ve skutečnosti je důležité sledovat také další náklady.
Porovnejte zejména:
- cenu challenge,
- obchodní komise,
- spready,
- swapové poplatky,
- případný poplatek za reset účtu,
- podmínky vrácení vstupního poplatku.
Nižší vstupní cena nemusí vždy znamenat výhodnější nabídku, pokud jsou ostatní obchodní náklady vyšší.
Zjistěte si předem podmínky výplat
Výplaty zisků patří mezi nejdůležitější kritéria při výběru prop společnosti.
Zjistěte si:
- kdy lze požádat o první payout,
- jaký Profit Split společnost nabízí,
- jak často lze vybírat zisky,
- jaké platební metody podporuje,
- za jakých okolností může být výplata zamítnuta.
Transparentní prop trading firma tyto informace zveřejňuje přehledně ještě před zakoupením challenge.
Ověřte reputaci prop společnosti
Recenze ostatních traderů dokážou odhalit informace, které na oficiálních stránkách nenajdete.
Vyplatí se projít:
- Trustpilot,
- Reddit,
- Discord komunity,
- YouTube recenze,
- odborné forex portály.
Nevšímejte si pouze celkového hodnocení. Zaměřte se hlavně na opakující se zkušenosti obchodníků. Pokud se často objevují stížnosti na zamítané payouty, nejasná pravidla nebo pomalou komunikaci, je vhodné zbystřit.
Prověřte zákaznickou podporu
Kvalitní zákaznická podpora bývá důležitá zejména při řešení technických problémů nebo dotazů k obchodním pravidlům.
Ověřte si:
- rychlost odpovědí,
- dostupnost live chatu,
- e-mailovou podporu,
- kvalitu odpovědí,
- jazyk komunikace.
Pro české prop obchodníky může být zajímavou volbou také RebelsFunding, česko-slovenská prop trading společnost se zákaznickou podporou v češtině a challenge programem bez časového limitu. Podrobné informace o fundovaných účtech RebelsFunding® najdete na oficiálních stránkách společnosti.
Zjistěte si předem délku challenge
Každá prop trading firma přistupuje k délce challenge odlišně.
Některé společnosti vyžadují splnění Profit Target během pevně stanoveného období, jiné umožňují obchodovat vlastním tempem.
Pro mnoho traderů představuje absence časového limitu významnou výhodu. Mohou totiž dodržovat svůj obchodní plán bez zbytečného tlaku na rychlé dosažení cíle.
Například RebelsFunding nabízí challenge bez časového limitu, což může vyhovovat obchodníkům, kteří dávají přednost disciplinovanému řízení rizika před agresivním obchodováním.
Porovnejte transparentnost obchodních podmínek
Před zakoupením challenge si vždy přečtěte obchodní podmínky.
Zjistěte zejména:
- jak společnost řeší porušení pravidel,
- zda může pravidla měnit,
- jak komunikuje důležité změny,
- jaké obchodní strategie jsou zakázané.
Transparentní prop firma zveřejňuje všechny důležité informace srozumitelně a bez nejasných formulací.
Vyhodnoťte celkovou hodnotu programu
Správná prop trading firma není vždy ta nejlevnější ani ta s největším financovaným účtem.
Při výběru porovnejte celý balíček:
Kritérium
Co sledovat u prop firem
Challenge
Profit Target, Daily Drawdown, Maximum Drawdown
Výplaty
Profit Split, Payout, frekvence výplat
Náklady
Cena challenge, komise, spready
Obchodní podmínky
Povolené strategie, pravidla programu
Zákaznická podpora
Dostupnost, rychlost, český jazyk
Reputace
Recenze, zkušenosti traderů
Pokud zároveň vybíráte brokera pro vlastní obchodování, může být užitečné porovnat také nezávislé recenze forex brokerů na webu Forex-Investor.cz, kde najdete podrobné informace o obchodních platformách, poplatcích i regulaci jednotlivých společností. Takový přístup vám umožní vybrat společnost podle vlastních potřeb, nikoli pouze podle marketingových sloganů.
Zvažte lokální české prop trading společnosti
Vedle mezinárodních značek může být zajímavou volbou také lokální poskytovatel fundovaných účtů.
Pro české obchodníky může hrát roli komunikace v mateřském jazyce, znalost místního trhu nebo jednodušší zákaznická podpora. RebelsFunding patří mezi česko-slovenské prop trading společnosti působící ve středoevropském regionu. Nabízí českou lokalizaci webu, zákaznickou podporu v češtině a challenge program bez časového limitu. Při porovnávání prop firem proto stojí za to zařadit ji mezi společnosti, jejichž podmínky si podrobně prostudujete.