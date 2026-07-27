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Tuny vepřového z Agrofertu míří do Vietnamu. Plácli si po dvanácti letech, Česku přitom maso dochází

Agrofert si otevřel dveře na vietnamský trh s vepřovým masem.

Agrofert si otevřel dveře na vietnamský trh s vepřovým masem. Zdroj: Profimedia

Jaroslav Bukovský
Jaroslav Bukovský
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  • Koncern Agrofert si otevřel byznysové dveře ve Vietnamu.
  • První kontejner s tunami mraženého vepřového už dorazil, je součástí velkého kontraktu.
  • Soběstačnost Česka ve vepřovém mase v posledních letech klesá, ze svých zdrojů země nepokryje ani polovinu poptávky.

Poklidně obědváte bun cha v jedné z útulných restaurací ve vietnamské Hanoji, pootevřenými dveřmi nakouknete do kuchyně a na stole hned vedle řeznického nože spatříte logo Kosteleckých uzenin. Náhoda? Nikoli. Koncern Agrofert si v červenci otevřel dveře na tamní trh s masem a prostřednictvím dceřiné firmy Animalco premiérově dodal do země desítky tun mraženého vepřového masa. Právě v tomto druhu masa patří Česko k těm nejméně potravinově soběstačným.

„Jednalo se o první kontejner, přibližně 20 tun mraženého vepřového masa s kostí původem z Kosteleckých uzenin, z většího kontraktu,“ uvádí mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. Vietnam spolu s dalšími zeměmi jihovýchodní Asie podle něho představuje pro Agrofert vzhledem k rostoucí populaci a oblíbenosti vepřového klíčovou destinaci s růstovým potenciálem do budoucna.

„Naším cílem je vybudovat robustní síť odbytových kanálů tak, abychom byli schopni vyvážet do těchto zemí celoročně a na pravidelné bázi,“ dodává Heřmanský. Tržní hodnota jednoho dvacetitunového kontejneru se podle databáze zahraničního obchodu ČSÚ a globálních komoditních dat USDA pohybuje v rozmezí 1,0 až 1,5 milionu korun.

Není to první vlaštovka

Animalco už v minulosti vyváželo mražené vepřové, drůbeží a hovězí maso například do Singapuru a Filipín a záměrem je podle firmy vstup na trhy v Japonsku a Indonésii. Asie je po českém masu obecně hladová, a to podle expertů primárně kvůli přísným tuzemským standardům veterinárního dozoru.

Ani to ale pro vstup na některé trhy včetně vietnamského nestačí a zatáhnout je třeba za politickou páku. „Od prvotní ambice českých masen vstoupit na vietnamský trh až po slavnostní převzetí prvního kontejneru v přístavu Haiphong uplynulo dvanáct let intenzivních jednání a vyjednávání,“ uvádí Eva Urbanová působí na Zastupitelském úřadu České republiky v Hanoji.

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