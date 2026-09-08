Proč se Daibau řadí mezi první příčky při hledání odborníků na klimatizace?
Léta jsou rok od roku teplejší a klimatizace se z dříve nedostupného luxusu stává téměř nezbytnou součástí komfortního bydlení. Když ale přijde na její montáž, servis nebo opravu, vyvstává otázka, jak najít spolehlivé a zkušené řemeslníky. Zejména v létě proto stále více lidí místo zdlouhavého hledání na internetu využívá platformu Daibau. Co za tím stojí?
Co je Daibau?
Daibau je jedna z největších platforem v oblasti stavebnictví v Česku a regionu, která usnadňuje hledání řemeslníků. Vznikla s cílem digitalizovat a modernizovat stavební sektor a učinit ho transparentním.
Platforma spojuje lidi, kteří potřebují řemeslníky, se zhotoviteli z celého Česka. Stačí uvést, o jaké práce máte zájem, lokalitu a termín realizace. Odeslání poptávky je zcela zdarma a bez závazků. Jednou poptávkou oslovíte registrované řemeslníky v daném městě a okolí a obdržíte kontakty a nabídky od těch, kteří jsou v požadovaném termínu volní.
Na platformě je registrováno více než 9 500 zhotovitelů z více než 200 kategorií. Mezi nimi jsou i zkušení montéři a technici, kteří pomohou s instalací, údržbou nebo opravou klimatizací.
Jednou poptávkou kontaktujete odborníky na klimatizace
Jednou z hlavních výhod je jednoduchost používání. Místo hledání doporučení nebo telefonních čísel stačí zadat jednu poptávku s požadavkem na montáž nové klimatizace, servis, čištění nebo opravu. Během prvních 24 až 48 hodin obdržíte nabídky od dostupných řemeslníků.
„Když jsem zadal poptávku na Daibau, kontakty na řemeslníky jsem dostal do hodiny. Ještě ve stejný den jsem se slyšel s vybraným řemeslníkem a domluvili jsme se, kdy přijde,“ napsal Vladimír, který hledal řemeslníka na montáž klimatizace.
Transparentní hodnocení a zkušenosti jiných uživatelů
Další výhodou je transparentnost. Na profilech řemeslníků jsou viditelná hodnocení předchozích zákazníků, komentáře a fotografie realizovaných projektů. Hodnocení mohou zanechat pouze uživatelé, kteří si řemeslníky reálně najali přes platformu, takže recenze vycházejí ze zkušeností zákazníků.
Ivana, která si přes platformu najala řemeslníky na montáž klimatizace, napsala: „Kluci udělali práci důkladně, bez jakýchkoli problémů namontovali klimatizaci a dokonce po sobě všechno uklidili. Určitě doporučuji...“
Důležité jsou také reference, zejména u náročnějších montáží v obchodních prostorech, novostavbách nebo při instalaci multisplitových klimatizací.
Informace o průměrných cenách v kalkulačce Daibau
Ceny za montáž a servis klimatizací se mohou výrazně lišit. Kalkulačka Daibau nabízí přehled průměrných cen za montáž, servis, opravy klimatizací a další služby řemeslníků z celého Česka.
Kalkulačka pomáhá snadněji vyhodnotit nabídky, vybrat řemeslníka s nejlepším poměrem ceny a kvality a naplánovat rozpočet.
Alexander, který prostřednictvím platformy našel řemeslníka na montáž klimatizace, uvedl: „Dobrá komunikace, vynikající a rychlá realizace, cena nižší ve srovnání s cenami konkurence.“
Nalezení řemeslníků na klimatizace ve vašem okolí
Uživatelé oceňují také adresář řemeslníků Daibau. Stačí zadat název nebo PSČ města či obce a platforma zobrazí odborníky na klimatizace z okolí včetně jejich hodnocení a popisu služeb.
Na platformě je registrováno více než 200 firem a řemeslníků na klimatizace z celého Česka.
Pavel dlouho hledal řemeslníka na montáž dvou klimatizací a vyčištění stávajících jednotek v obchodním prostoru. Po zadání poptávky se spojil s nejbližším servisem: „Přišli v dohodnutém čase, všechno velmi rychle udělali, doporučuji.“
Všechny firmy na klimatizace jsou evidovány v obchodním rejstříku
Pro uživatele je důležitá také bezpečnost, zvláště u dražších modelů a náročnějších montáží. Důležitá je i záruka – montáž a servis klimatizace musí v příslušných případech provést autorizovaný technik.
Proto uživatelé oceňují, že firmy a řemeslníci registrovaní na Daibau jsou evidováni v obchodním a živnostenském rejstříku. To poskytuje právní jistotu, základ pro vystavení faktury a uznání záruky.
Daniela, která našla řemeslníka na montáž invertorové klimatizace, napsala:
„Potřebovala jsem firmu, která se zabývá prodejem a montáží klimatizací. Na základě popisu na profilu vybrané firmy jsem viděla, že přesně to dělají. Navíc jsou to autorizovaní technici, což pro mě bylo nejdůležitější.“
Uživatelé se k platformě Daibau vracejí znovu a znovu
Spokojení uživatelé se na platformu vracejí i při hledání řemeslníků na jiné stavební práce a často ji doporučují svým přátelům, rodině či sousedům:
„Řemeslníka bych určitě doporučil a už jsem ho i doporučil sousedovi, který si chce také nechat namontovat klimatizaci. Myslím, že se už dokonce i dohodli,“ napsal jeden z uživatelů platformy Daibau.
Pozitivní zkušenosti a doporučení svědčí o tom, že Daibau patří mezi velmi oblíbenou platformu pro hledání řemeslníků v Česku.
A co vy? Využili jste již služby platformy Daibau?