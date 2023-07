Klimatizace do bytu: Jak vyberete tu nejlepší? | e15.cz

Která klimatizace do bytu je nejlepší?

Nejlepší je taková klimatizace, která nabízí optimální výkon pro dostatečné ochlazení vzduchu v celé místnosti. Chladicí výkon se nejčastěji udává ve wattech (W), setkat se ale můžeme i s britskými tepelnými jednotkami (BTU). Platí přitom jednoduché pravidlo, kdy na každý metr krychlový místnosti potřebujeme chladicí výkon přibližně 30 wattů. Stačí si tedy jen spočítat objem místnosti a rychle dojdete i k optimálnímu výkonu klimatizace.

Aby to ovšem nebylo tak jednoduché, je vhodné zohlednit i další faktory. Jedním z nich je poloha místnosti, a to nejen s ohledem na světové strany, ale také uspořádání v rámci bytového domu (například jestli se místnost nachází hned pod střechou a podobně).

Kromě toho je dobré zvážit i fakt, že kuchyň s množstvím spotřebičů nebo obývací pokoj, ve kterém se schází celá rodina, mohou vyžadovat výkonnější klimatizaci než jiné, během dne méně využívané místnosti. Při výběru konkrétního modelu pak hraje důležitou roli i hlučnost zařízení nebo jeho další funkce, například časovač, tichý režim nebo možnost rychlého ochlazení místnosti.

Klimatizace do bytu se standardně dělí na nástěnné a mobilní. Kromě způsobu instalace se liší i svými vlastnostmi, se kterými se při výběru vyplatí pracovat.

Nástěnná klimatizace do bytu

Nástěnné klimatizace představují nejvýkonnější řešení, nabízejí efektivnější a rychlejší ochlazení místnosti. Jedná se o fixní zařízení, které lze při správném technickém řešení využívat celoročně – v létě k ochlazování místnosti, v zimě k jejímu vytápění. Nástěnná klimatizace funguje podobně jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Kromě toho taková klimatizace plní i funkci prachové filtrace a pomáhá s úpravou vlhkosti v bytě.

Klimatizaci tvoří vnitřní a venkovní jednotka. Jak už toto označení napovídá, vnitřní jednotka se nachází přímo v místnosti, zatímco venkovní jednotka s kompresorem je umístěna mimo byt. Díky tomu je nástěnná klimatizace mnohem tišší, v místnosti nezabírá příliš mnoho místa a nenarušuje její estetiku. Přirozeně s tím ale souvisí stavební úpravy, které je při propojení vnitřní a venkovní jednotky nutné provést.

Nástěnnou klimatizaci nelze stěhovat, každá místnost proto potřebuje své vlastní zařízení. Existují ale i takzvané multisplitové nástěnné klimatizace, které vytvářejí kompletní klimatizační systém s jednou venkovní jednotkou napojenou na několik vnitřních. Tam už je ovšem zapotřebí počítat s ještě vyššími náklady a rozsáhlejšími stavebními úpravami.

Instalace nástěnné klimatizace

Každý model může mít svá specifika a požadavky na instalaci. Vnitřní jednotka je zpravidla s tou venkovní propojena pomocí měděných trubek, ve kterých proudí chladivo. Kromě toho se musí zajistit odtok kondenzátu pomocí trubky, která vede od vnitřní jednotky k venkovní, případně rovnou do kanalizace.

V každém případě platí, že montáž je nutné svěřit odborníkovi, který disponuje potřebnými certifikáty i dostatkem zkušeností. Jak už z popisu vyplývá, instalace vyžaduje provrtání zdí, vysekání drážek a vytvoření dostatečně velkých průchodů na klimatizační potrubí. Při tomto procesu je třeba ohlídat, aby nedošlo k poškození rozvodů, a také zajistit, aby vše fungovalo, jak má.

Výhody nástěnné klimatizace Nevýhody nástěnné klimatizace + nižší hlučnost - nutnost stavebních úprav + vyšší výkon, rychlejší a efektivnější ochlazování místností - vyšší pořizovací cena + celoroční řešení i pro vytápění místnosti a filtraci vzduchu - ne všude ji lze instalovat (například v některých panelových domech může být problém) + estetické a kompaktní provedení - pevné umístění na jednom místě (s tím souvisí i nemožnost dovézt klimatizaci do servisu, veškeré nutné opravy a údržba tak musí proběhnout přímo na místě)

Mobilní klimatizace do bytu

Přenosná klimatizace je oblíbená především pro svou jednoduchou instalaci a také možnost snadného přesunu. Díky tomu nepotřebujete několik zařízení. Vždy stačí, když klimatizaci podle potřeby přemístíte do jiné místnosti. Může se hodit mimo jiné v případě, že v dohledné době plánujete stěhování, uvažujete o klimatizaci do pronajatého bytu nebo si vzhledem ke konstrukci a umístění bytu nemůžete dovolit instalaci nástěnné klimatizace.

U mobilních klimatizací se celý chladicí systém ukrývá v jednom zařízení. I tady najdeme a kompresor, proto musíme počítat s jistou hlučností – a také o něco nižším výkonem. Přenosné klimatizace se dělí na jednohadicové, které patří mezi vůbec nejznámější a nejoblíbenější, dále méně známější dvouhadicové a splitové.

Zatímco jednohadicové si berou vzduch přímo z místnosti, dvouhadicové ho přivádějí zvenku a zpravidla bývají o něco efektivnější. Splitové mobilní klimatizace pak čerpají inspiraci u nástěnných a jsou složené ze dvou jednotek, kdy hlučnější kompresor je ukrytý v té venkovní. Na rozdíl od nástěnných tady ovšem nejsou zapotřebí stavební úpravy, protože obě jednotky stačí propojit hadicí skrze okno.

Přenosná klimatizace do bytu: Zvládnete montáž sami?

Instalace přenosné klimatizace je jednoduchá a zvládnete ji i bez pomoci odborníků. Stačí ji zapojit do zásuvky a zajistit odvod teplého vzduchu ven. Za tímto účelem jsou přenosné klimatizace vybaveny hadicí, která se nejčastěji umisťuje do okna. To samozřejmě nesmí být jen tak otevřené, jinak by se horký vzduch vracel zpět.

Vyrábí se ovšem nejrůznější příslušenství a těsnění, která umožní efektivní umístění hadice i bez jakýchkoli stavebních úprav. Nejlepší je nechat si poradit přímo od výrobce nebo prodejce konkrétního modelu. Pokud byste na trhu hledali mobilní klimatizaci bez hadice, bohužel neuspějete. Takový model jednoduše neexistuje, protože u skutečných klimatizací je vždy třeba odvádět teplý vzduch pryč z místnosti.

Výhody mobilní klimatizace Nevýhody mobilní klimatizace + možnost přesunu mezi jednotlivými místnostmi - vyšší hlučnost při provozu + nižší pořizovací cena - nižší výkon a vyšší spotřeba energie + nenáročná a rychlá instalace - vyžaduje umístění u okna + jednodušší a levnější servis (klimatizaci je možné odvézt k opraváři) - zabírá část prostoru

Nezruinují vás u klimatizace energie?

Klimatizace vždy patřily mezi energeticky náročnější spotřebiče. Na druhou stranu nejmodernější modely už disponují technologiemi, které spotřebu efektivně snižují a dnes už je možné pořídit zařízení spadající do nejlepších energetických tříd. Spotřeba se proto liší nejen u jednotlivých typů, ale právě i u konkrétních modelů. Proto je dobré kontrolovat energetický štítek daného zařízení.

Nižší výkon určitě neznamená nižší spotřebu energie, protože taková klimatizace naopak potřebuje mnohem delší dobu, aby místnost ochladila na požadovanou teplotu. Kromě toho záleží i na správném nastavení klimatizace a stanovení požadované teploty v místnosti. Ta by měla být maximálně o 5 až 7 stupňů nižší než okolní teplota. Se snížením nákladů vám také pomůže kvalitní stínění bytu a jeho tepelná izolace.

Cena klimatizace do bytu se různí

Podobně jako spotřeba, i samotné pořizovací ceny klimatizací se různí nejen s ohledem na typ, ale také jednotlivé modely. Nejlevnější jsou mobilní klimatizace do bytu, které začínají přibližně na osmi tisících, dražší modely pak stojí kolem 20 tisíc korun. Ještě mnohem větší cenový rozptyl vzniká u nástěnných klimatizací. Některé modely se pohybují přibližně od 25 tisíc korun, ceny multisplitových klimatizací ovšem mohou šplhat i násobně výš.

Záleží na značce, počtu jednotek i dalších faktorech. Je také třeba počítat s náklady na instalaci, pokud je daná firma nemá započítané v prodejní ceně. Vždy je proto dobré udělat si pečlivý průzkum a hledat dobrou kvalitu spolu s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Určitě se nenechte zlákat nejnižší cenou, která v praxi často znamená vyšší provozní náklady.