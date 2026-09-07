První pražské ETF. Jedním nákupem investor získá ČEZ, české banky i CSG
- WOOD PX ETF, který se otevřel investorům, kopíruje index pražské burzy PX.
- Nabízí portfolio deseti titulů, váhy jednotlivých titulů se budou každé čtvrtletí dynamicky upravovat.
- Podle svých zakladatelů má potenciál především v dlouhodobých investicích nebo jako součást penzijního fondu.
Nové ETF vzniklo ze spolupráce Burzou cenných papírů Praha s Wood & Company, která patří mezi zakládající členy pražské burzy. Fond pasivně kopíruje hlavní index pražské burzy PX a reaguje na dlouhodobou poptávku investorů po jednoduchém nástroji pro investování do českého akciového trhu.
WOOD PX ETF se aktuálně skládá z deseti titulů. Největší podíl v něm mají ČEZ a Erste Group Bank po 20ti procentech, následuje Komerční banka s necelými 18 procenty, VIG, Moneta Money Bank, CSG, Colt CZ a další.
Čtyři společnosti (Primoco, Karo Leather, Gevorkyan, Photon Energy) v novém ETF chybí, ačkoliv jsou součástí indexu PX. Jejich váha v celkovém pražském porftoliu je ale pod jedním procentem. „Vzhledem k malé likviditě by u nich mohlo docházet k umělému zvyšování ceny,“ zdůvodnil partner Wood & Company Jan Sýkora. Váhy jednotlivých titulů se budou čtvrtletně upravovat v návaznosti na pravidelný rebalancing indexu.
Zároveň je nově vzniklé ETF akumulační, což znamená, že dividendy se automaticky reinvestují, a investorům se tak nevyplácí. Roční nákladovost fondu je pouhých 0,2 procenta. Právě zmíněná nákladovost je na evropské poměry velmi nízká. Například ETF zaměřené na polský trh má 0,74 procenta, na řecký 0,52 procenta, na belgický a irský 0,5 procenta. „Je možné, že časem vzniknou dvě podoby tohoto ETF, tedy akumulační a distribuční právě kvůli možnosti pravidelně vyplácet dividendy,“ doplnil Martin Luňáček, produktový ředitel investiční platformy Portu, prostřednictvím které je možné do nového ETF jednoduše investovat.
Český akciový trh dlouhodobě roste
Fond má, podle generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha Petra Koblice, potenciál přivést na domácí burzu nové investory jak z řad retailu, tak zahraničních institucí. „Drobným investorům nabízí jednoduchou možnost, jak získat expozici na český akciový trh a zároveň rozložit riziko mezi více titulů prostřednictvím jedné investice namísto nákupu jednotlivých akcií,“ říká. Věří, že si nové ETF najde svoje místo třeba jako součást dlouhodobého investičního produktu (DIP) nebo v portfoliu penzijních fondů.
WOOD PX ETF se objevuje v době, kdy se českému akciovému trhu dlouhodobě daří. Průměrný růst indexu pražské burzy PX byl za posledních sedm let 14,5 procenta. V loňském roce vzrostl o více než padesát procent. Po loňském rekordním růstu nicméně pražská burza letos stagnuje a ve zhodnocení výrazně zaostává za sousedním Polskem i Maďarskem. Ztráta dechu je dána vyčerpaným potenciálem z předchozích let a přílišnou závislostí indexu na úzké skupině bank a ČEZu. Přestože už pražský trh neláká na raketové zhodnocení, zůstává pro investory nadále atraktivní především díky vysokým dividendám.
Podíl jednotlivých titulů fondu WOOD PX ETF k 7. září 2026
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„Nastavit parametry produktu tak, aby dával smysl všem zúčastněným stranám, nebyl jednoduchý proces. Nejnáročnější byla především technická stránka obchodování a vypořádání cenných papírů,“ zmiňuje partner a generální ředitel Wood & Company Vladimír Jaroš. Společnosti na projektu pracovaly poslední půlrok a zájemci do něj mohou investovat prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry, jako je například platforma Portu od Wood & Company.
„Jsem především rád, že se podařilo vytvořit ETF na pražskou burzu s nízkou nákladovostí. Tím se stává WOOD PX ETF jasnou volbou pro ty, kteří chtějí investovat do domácích akcií jednoduše, pasivně, pravidelně a třeba i v režimu DIP,“ uzavírá zakladatel a šéf Portu Radim Krejčí.
První korunové ETF
WOOD PX ETF je prvním ETF fondem provázaným s indexem pražské burzy PX, nicméně od letošního roku už je možné do ETF investovat v českých korunách, tedy bez měnového rizika. V dubnu na pražskou burzu vstoupila irská BlueSphere ICAV se svým fondem BLSP WORLD ETF CZK. Ten sleduje vývoj indexu Solactive GBS Develioed Markets Large & Mid Cap a umožňuje investici v korunách do velkých globálních firem, jako jsou Microsoft, Apple, Nvidia a další. Na pražskou burzu ho uvedla Patria Finance ze Skupiny ČSOB. ETF je součástí vstupu společnosti KBC Asset Management (KBC AM), mateřské společnosti ČSOB, na prudce rostoucí evropský trh ETF.