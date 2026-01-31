Inženýři v Česku: Jak nové technologie mění svět pracovních příležitostí
Nové technologie, automatizace a digitalizace – to všechno mění tvář pracovního trhu. Jak se to dotýká inženýrů? Prozkoumejte, jak se stále rozšiřují profesní možnosti pro vývojové inženýry, elektroprojektanty a procesní inženýry.
Inženýři v Česku dnes pomáhají tvořit okolní svět. V poslední době se ukazuje, jak hodně nové technologie ovlivňují poptávku po těchto profesích. Pracovní trh se mění.
U inženýrských profesí dnes nejde pouze o to znát výkresy, normy nebo technické výpočty. Firmy stále častěji hledají inženýry, kteří dokážou technologie převést do provozu.
Vývojový inženýr musí rozumět nejen samotnému produktu, ale i tomu, jak zapadne do digitalizovaného výrobního prostředí.
Práce elektroprojektanta už dnes běžně počítá s chytrými systémy, automatizací nebo energeticky úspornými řešeními. Procesní inženýr pak stojí na pomezí techniky, dat a ekonomiky výroby.
Právě schopnost propojovat technické know-how s praxí dělá z inženýrů jednu z nejžádanějších skupin na trhu práce.
Poptávka po vývojářích neutuchá
Žijeme v době, kdy se technologie vyvíjejí rychleji než kdy předtím. Firmy oceňují, když inženýr dokáže zjednodušit procesy, odstranit zbytečné kroky a navrhnout řešení, která fungují dlouhodobě – nejen na papíře, ale i ve výrobní hale nebo v provozu.
Ať už mluvíme o automatizaci, která mění výrobní procesy, nebo o elektronice, kterou denně používáme, inženýři jsou těmi, kdo tyto technologie zapojí do reálného života. V něm je zapotřebí stále dokonalejších produktů a fungujících systémů.
V praxi to znamená, že pracovní trh po těchto odbornících roste. Firmy hledají kvalifikované síly, které rozumí nejen technologickým novinkám ale umí je i prakticky použít.
Vývojáři mají na starosti nejen vývoj nových produktů, ale také zajišťují, aby byly kompatibilní s moderními technologiemi. Potřebují znát trendy, jako jsou například internet věcí nebo umělá inteligence.
Zlepšený systém, lepší výkon
Elektroprojektanti navrhují elektrické systémy a zařízení a v současné době jsou velmi žádaní.
Pracují na vývoji chytrých domácností, elektromobilitě a nových energetických řešeních.
Procesní inženýři se zase zaměřují na optimalizaci výrobních procesů.
Díky novým technologiím mají možnost upravovat procesy tak, aby byly efektivnější, úspornější a ekologičtější.
V nejrůznějších odvětvích průmyslu mají na starosti zlepšování, což ve výsledku znamená úsporu času, nákladů a větší konkurenceschopnost.
Cílem je optimalizovat výrobu, snížit náklady a zlepšit kvalitu výrobků, a to vše s ohledem na ochranu životního prostředí.
Práce pro inženýry zajištěna
Pokud chcete být součástí rychle se vyvíjejícího světa kolem v oblasti, kde je velká poptávka, teď je správný čas začít se vzdělávat.
Nové technologie neustále mění strukturu pracovního trhu, což vytváří spoustu příležitostí pro inženýry v různých oblastech.
Vývojoví inženýři, elektroprojektanti a procesní inženýři mají rostoucí šanci uplatnit se ve firmách a pomoct je přetvářet..
Ženy v oboru tvoří čtvrtinu
Údaje z Českého statistického úřadu ukazují, že v roce 2024 pracovalo v Česku přibližně 175 tisíc lidí v profesích, které spadají do oblasti vědy a inženýrství.
● Celkově ženy tvořily ve vědecko-technických oborech 27 % zaměstnanců, jenom v samotných technických vědách to bylo 24 % žen.
● Průměrná mzda těchto odborníků byla 70 800 Kč měsíčně.
● Muži v těchto profesích vydělávají průměrně o 11 000 Kč více než ženy.
● V roce 2024 studovalo na vysokých školách v oborech přírodních věd 25 tisíc lidí, zatímco v technických oborech bylo 37 tisíc studentů.