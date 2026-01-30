Aktualizováno: Šéf Fedu, kterého trhy znají. Trump vsadil na Kevina Warshe, chce radikální řez v úrocích
- Americký prezident Donald Trump oznámil svého kandidáta na post příštího šéfa americké centrální banky (Fed).
- Nominoval silného kritika nynějšího vedení Fedu a bývalého člena Rady guvernérů Kevina Warshe.
- Trumpova volba bude mít zásadní ekonomické dopady. Očekává, že povede k výraznému snížení úrokových sazeb.
Americký prezident Donald Trump oznámil jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu. Do ostře sledované funkce vybral Kevina Warshe, o kterém jako o favoritovi dříve psala i americká média. Spekulacím nahrál i fakt, že Trump se už ve čtvrtek setkal s Warshem v Bílém domě. Současnému šéfovi Fedu Jeromu Powellovi, se kterým má Trump velmi špatné vztahy, končí mandát v květnu.
„Kevina znám už dlouho a nepochybuji o tom, že se zapíše do historie jako jeden z nejlepších předsedů Fedu, možná ten nejlepší,“ napsal v pátek Trump na své sociální síti Truth Social. Podle šéfa Bílého domu je to člověk, který nezklame.
Trump téměř vybral Warshe jako šéfa Fedu už během svého prvního funkčního období. Místo toho nakonec sáhl po Powellovi, se kterým se ale prakticky záhy poté rozkmotřil kvůli snižování úrokových sazeb, což Powell dlouhodobě odmítá udělat.
Trump již dříve avizoval, že do role vybere někoho, kdo mu v tomto ohledu konečně vyhoví. Úrokové sazby se v současné době pohybují v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. Šéf Bílého domu ale požaduje jejich snížení na pouhé jedno procento, jelikož Spojené státy by podle něj „měly mít nejnižší úrokové sazby na světě“. Jako předseda Fedu bude mít Warsh vliv na rozhodnutí centrální banky, ale zdaleka ne úplnou kontrolu. Úrokové sazby stanovuje dvanáctičlenný výbor, který zahrnuje všech sedm členů Rady guvernérů Fedu a střídající se čtveřici šéfů regionálních rezervních bank.
Warsh se etabloval jako kritik Fedu
Warsh byl poprvé jmenován do Fedu prezidentem Georgem W. Bushem, kdy v letech 2006 až 2011 působil jako člen Rady guvernérů, kde měl relativně „jestřábí“ pověst, protože měl sklon upřednostňovat vyšší úrokové sazby a soustředil se na obavy z inflace. Nyní je však vnímán jako hlas, který bude podporovat nižší sazby.
Warsh, který má hluboké vazby na Wall Street, v současné době spolupracuje s miliardářským investorem Stanleyem Druckenmillerem. Filantrop a bývalý manažer hedgeových fondů je blízkým přítelem amerického ministra financí Scotta Bessenta, který vedl výběrové řízení na příštího předsedu Fedu. Pětapadesátiletý ekonom patří do pravicově orientovaného Hooverova institutu na Stanfordově univerzitě a je i členem představenstva zasilatelské společnosti UPS. Warsh má také úzké rodinné vazby na Trumpovo okolí. Jeho tchán, miliardář a podnikatel Ronald Lauder, je dlouholetým Trumpovým sponzorem a blízkým spojencem.
Warsh je dlouholetým a hlasitým kritikem Fedu, který pranýřuje za jeho silnou závislost na ekonomických datech i za způsob, jakým Fed využívá aktiva ve své bilanci. Warsh považuje za problém, že Fed při rozhodování příliš spoléhá na aktuální ekonomické statistiky, místo aby bral v úvahu širší kontext nebo dlouhodobější trendy.
Vadí mu také, že Fed v minulosti nakupoval velké objemy cenných papírů v rámci politiky kvantitativního uvolňování. Tato praxe podle něj může mít dlouhodobé negativní důsledky pro finanční stabilitu. Když se začal profilovat jako uchazeč o pozici šéfa Fedu, jeho kritika se ještě zostřila. Volal po „změně režimu“, což naznačuje, že by rád změnil způsob, jakým centrální banka přistupuje k měnové politice.
Hassetta torpédovala přílišná loajalita
Trumpovo rozhodnutí završilo rozsáhlý a velmi medializovaný výběrový proces na tuto pozici. V jednu chvíli se dokonce spekulovalo, že Bessent zvažuje více než deset kandidátů. Mezi další finalisty tohoto procesu patřili Rick Rieder z investiční společnosti BlackRock, současný člen Rady guvernérů Christopher Waller nebo ředitel Národní ekonomické rady a Trumpův poradce Kevin Hassett. Přestože Hassett dlouho patřil k největším favoritům, Trump nakonec veřejně prohlásil, že si přeje, aby zůstal v Bílém domě.
Hassett totiž zřejmě ztratil důvěru, že by se mu podařilo prosadit výrazné změny poté, co ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování Powella kvůli výdajům kolem 2,5 miliardy dolarů (52 miliard korun) na rekonstrukci budov Fedu. Částka je výrazně vyšší, než jaká byla před lety schválena. Powell to označil za záminku pro další tlak na centrální banku, aby snížila úrokové sazby.
Způsob, jakým Trumpova administrativa eskalovala situaci kolem Fedu a úrokových sazeb, vyvolal ostrou kritiku ze strany části republikánských zákonodárců, včetně členů bankovního výboru Senátu, kteří budou mít klíčový vliv na potvrzení příštího předsedy Fedu. Vyjádřili obavy, že Trump vybere někoho, kdo je považován za příliš blízkého jeho administrativě, jako je právě Hassett, a dali najevo, že takového člověka spíše nepodpoří.
Hassettovi nepomohla ani zpráva ekonomů z Deutsche Bank, podle níž by nejspíš čelil potížím přesvědčit ostatní, aby odložili své obavy z inflace a výrazně snížili sazby. Třiašedesátiletý konzervativní ekonom je oddaným obhájcem Trumpovy politiky, který společně s ním běžně bagatelizuje údaje ukazující známky oslabení americké ekonomiky.
Mezi další finalisty patřil kromě Warshe a Hassetta i současný člen Rady guvernérů Waller, který delší dobu hlásá, že Fed má prostor pro další snižování úrokových sazeb. Na rozdíl od Warshe a Hassetta mu ale chyběly blízké osobní vazby na Trumpa. Wall Street však jeho relativní vzdálenost od Bílého domu vnímala příznivě, podle investičního šéfa společnosti Regan Capital Skylera Weinanda by se jevil jako „rozumnější volba“.
Posledním žhavým kandidátem byl zmíněný Rieder z BlackRocku, který má za sebou dlouhou kariéru na Wall Street, kde pracoval v Lehman Brothers a založil hedgeový fond, než nastoupil do společnosti BlackRock. Tam dohlíží na aktiva v hodnotě více než 2,4 bilionu dolarů. V minulosti tento příznivec bitcoinu působil také v komisích spolupracujících s Fedem a americkým ministerstvem financí, ale není příliš známý veřejnosti a má omezené politické zkušenosti. Rieder se v rozhovoru pro Wall Street Journal z roku 2024 vyjádřil, že sympatizuje se snížením úrokových sazeb.
Ke snížení sazeb povede trnitá cesta
Warsh nastoupí do funkce v obtížném okamžiku. Fed čelí rostoucímu politickému tlaku i vnitřním neshodám ohledně toho, jak by měl nastavit úrokové sazby v následujících měsících. Obavy o důvěryhodnost instituce by mohly tuto práci ještě více zkomplikovat. O jeho úspěchu také nakonec do značné míry rozhodne Wall Street. V reakci na očekávání, že se souboje vítězně vzejde právě Warsh, zatím klesly akcie, vzrostly dluhopisy, posílil americký dolar a drahé kovy oslabily.
Warsh může čelit komplikované cestě k potvrzení v americkém Senátu. Warsh bude pravděpodobně přijatelný pro širokou škálu republikánských senátorů, přičemž Bill Hagerty z Tennessee ho nazval „velmi jasnou volbou, kterou trhy přijmou a ocení“. Klíčový senátor Thom Tillis, republikán ze Severní Karolíny, který zasedá v bankovním výboru, však slíbil, že zablokuje všechny Trumpovy kandidáty do Fedu, dokud americké ministerstvo spravedlnosti nevyřeší vyšetřování Powella. Na otázku zda by mohl být kandidát na předsedu Fedu potvrzen bez Tillise, odpověděl předseda senátní většiny John Thune, že „pravděpodobně ne“.
Pokud bude Warsh potvrzen Senátem, bude nucen překonat pochybnosti o tom, jak bude plnit své povinnosti v čele Fedu a do jaké míry se zároveň podvolí Trumpovu tlaku. V sázce je důvěra veřejnosti v to, že Fed funguje bez politického zasahování, což je nezávislost, kterou ekonomové a investoři již dlouho považují za klíčovou pro hladké fungování finančních trhů a celkovou sílu ekonomiky. V minulosti Warsh popsal nezávislost Fedu jako „cennou“ a „nezbytnou“, ale také naznačil, že by neměl fungovat zcela autonomně. „Historie nám říká, že nezávislé provádění měnové politiky je nezbytné,“ řekl letos v létě CNBC. „To ale neznamená, že Fed je nezávislý ve všem ostatním, co dělá.“