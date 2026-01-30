Zlato a další drahé kovy se propadly, za vším stojí nejistota kolem Fedu
- Cena zlata klesla o více než 8 procent, propadla se pod 5000 dolarů za troyskou unci.
- Hlavními důvody jsou spekulace o změně vedení Fedu a posílení amerického dolaru.
- Přestože zlato dnes klesá, leden byl pro tento kov mimořádně silný.
Cena zlata prudce klesá, dopoledne ztratila více než osm procent a propadla se pod 5000 dolarů (více než 102 tisíc korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Jedním z hlavních důvodů jsou podle analytiků spekulace, že do čela americké centrální banky (Fed) by mohl nastoupit kandidát, který není až tak nakloněn rychlému snižování základních úrokových sazeb. Výrazně se snižují i ceny stříbra, platiny a palladia.
Cena zlata k okamžitému dodání před 11:00 SEČ ztrácela kolem osmi procent a pohybovala se blízko 4958 dolarů, uvedla agentura Reuters. Ve čtvrtek stoupla až na rekordních 5594,82 dolaru za unci. Za celý měsíc vykazuje cena zlata růst asi o 15 procent.
Mimořádně silný leden
Navzdory dnešnímu propadu byl leden pro zlato mimořádně silný a za celý měsíc by zlato mohlo i tak vykázat nejvyšší růst od roku 1999. Zájem o zlato podporují hlavně přetrvávající geopolitické i ekonomické nejistoty, které zvyšují poptávku po bezpečných aktivech, mezi něž patří i zlato.
Investoři reagují na zprávy, že americký prezident Donald Trump zřejmě už dnes oznámí nástupce nynějšího šéfa Fedu Jeroma Powella. Stále častěji se zmiňuje jméno bývalého guvernéra Fedu Kevina Warshe.
K poklesu ceny přispělo také posílení amerického dolaru, který se zotavil z víceletých minim. Silnější dolar zvyšuje cenu zlata pro zahraniční kupce, jejich zájem o zlato tím klesá.
Prudce se snižují i ceny dalších drahých kovů. Cena stříbra klesla o více než 17 procent na 95,80 dolarů za unci, ve čtvrtek se přitom dostala na rekordních 121,64 USD za unci. Od začátku ledna si stříbro připisuje kolem 42 procent a směřuje k rekordnímu měsíčnímu růstu. Cena platiny ztrácí 16 procenta, cena palladia se propadla o více než 13 procent.