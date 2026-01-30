Akcie CSG vykopaly propast mezi investory. Velcí počítají desítky procent zisků, malí si lížou ztráty
- Drobní investoři do CSG čelí po nákupní euforii a následném propadu ztrátě.
- Mezi institucionálními a retailovými hráči vznikl výrazný rozdíl v ziskovosti.
- Růstový potenciál zbrojařského sektoru může být již vyčerpán.
Bolestivé střízlivění spojené s řadou otázek. Zhruba takové je týden po vstupu zbrojařského CSG na burzu psychické rozpoložení drobných investorů. Minimálně ti tuzemští se totiž neměli šanci zúčastnit samotného úpisu a nezbylo jim, než si akcie novice koupit přímo na trhu.
Extrémně přeupsaná emise ale první den zvedla cenu akcie takřka o třetinu a do pondělka vystoupala na dosavadní vrchol 815 korun za akcii. Kdo nakoupil během startovní euforie první den za tuto cenu, potýká se právě nyní s téměř osmiprocentní ztrátou.
Vývoj ceny akcie tak vykopal kolosální příkop mezi velkými a malými investory. Úpisu akcií se totiž účastnili pouze institucionální investoři, kteří nakoupili akcii za upisovací 25 eur neboli v přepočtu kolem 608 korun. Ti jsou tak při současné ceně kolem 750 korun stále v bohatém plusu, když jejich investiční účet ukazuje po týdnu obchodování skoro čtvrtinový hodnotový skok.
„Velkým motivem byl fomo efekt, což se naplnilo. Další růst kurzu akcií CSG podle mě bude podmíněn pozitivními zprávami od CSG,“ předpokládá Radim Dohnal z Capitalinked s tím, že během posledních dnů a hodin prodávají pravděpodobně ti z investorů, kteří se účastnili samotného úpisu akcie.
„Myslíme si, že většina potenciálu růstu cen akcií evropského obranného průmyslu už byla vyčerpaná a v příštích letech přinesou akcie zhodnocení na úrovni širokého akciového indexu. U CSG očekáváme podobný vývoj,“ soudí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.
Šílenství drobných investorů bylo na startu obchodování s akciemi CSG doslova hmatatelné. Řada brokerů hlásila před týdnem výpadky obchodních aplikací i svých webových stránek. Extrémní nápor zejména drobných investorů, na které se při úpisu nedostalo, se odrazil v enormním startovním růstu akcie, který se během pátečnímu startu v jednu chvíli blížil až ke čtyřiceti procentům. Experti zdůrazňují, že u ostře sledovaných IPO představuje týdenní sestupná křivka akcií CSG poměrně obvyklý jev.
„U IPO je poměrně častý jev, že nakupovat je za ceny první den obchodování nemusí být příliš vhodné. Zvlášť, když jde jako v tomto případě o mediálně očekávaný vstup na burzu,“ připomíná analytik Tomáš Tyl ze společnosti Fichtner.
Mnoho investorů se chce na takové příležitosti podílet a cenu vyžene výše. „Po čase však prémie z nadšení vyprchá a jde o to, jak se společnosti daří zvyšovat tržby a zisky,“ dodává Tyl s tím, že klientům nákup akcií CSG nedoporučovali.
„Ani nechceme předjímat, jak se bude cena krátkodobě vyvíjet. Při zkušenostech s IPO by však investoři neměli být možným poklesem akcií zaskočeni,“ dodává Tyl.
Oproti startovnímu dni, kdy akcie CSG dokázaly zcela zastínit akcie tradičního lídra obchodní aktivity - energetický ČEZ, zároveň výrazně propadly objemy obchodů. Zatímco tak před týdnem jen během pátku na titulu protekla více než miliarda korun, od úterý se objemy obchodů držely kolem 120 až 130 milionů korun denně.
Akcie branže zbrojařů zažily v posledních letech brutální boom, který se podle expertů propisoval do hodnoty CSG ještě dávno před tím, než vstoupilo na burzu. „Zhodnocení akcií v sektoru v uplynulých dvou letech bylo obrovské. Stejně tak se v uplynulých letech výrazně zvedla i hodnota CSG,“ dodává Tomčiak.
Ohodnocení akcií je podle něho nadprůměrné vůči trhu jako celku, ale oproti jiným evropským zbrojařským společnostem je podle něho valuace CSG nicméně srovnatelná.