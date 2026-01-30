Microsoft spustil výprodej technologického sektoru, investory zneklidnily náklady na AI
- Akcie Microsoftu se propadly o více než desetinu.
- Vše kvůli obavám z vysokých nákladů na AI a zpomalení cloudu.
- Výprodej následoval na větší části tech sektoru.
Akcie Microsoftu ve čtvrtek prudce oslabily a stáhly dolů celý technologický sektor. Titul ztratil zhruba až 12 procent a firma v jeden okamžik přišla o 357 miliard dolarů tržní kapitalizace, což je největší jednodenní pokles v její historii a druhý největší propad hodnoty u jakékoli americké společnosti, upozorňuje Wall Street Journal. Šlo zároveň o nejhorší den akcií Microsoftu od března 2020.
Výprodej přišel navzdory silným hospodářským výsledkům firmy. Microsoft za druhé fiskální čtvrtletí vykázal tržby 81,3 miliardy dolarů, které překonaly očekávání trhu. Čistý zisk dosáhl 38,5 miliardy dolarů, tedy 5,16 dolaru na akcii, a provozní zisk vzrostl o 21 procent na 38,3 miliardy dolarů. Výsledky podpořil i příspěvek 7,6 miliardy dolarů z partnerství s OpenAI, v jejíž ziskové entitě Microsoft drží zhruba 27procentní podíl.
Enormní náklady na AI
Investory ale znepokojily jiné faktory, hlavně pak vyšší než očekávané výdaje na datová centra a další infrastrukturu pro umělou inteligenci a zpomalení růstu cloudového byznysu. Azure ve čtvrtletí vzrostl o 39 procent, což odpovídalo odhadům, ale bylo to mírně méně než v předchozím kvartálu. Finanční ředitelka firmy Amy Hood upozornila, že omezená dostupnost AI hardwaru brzdí tempo růstu a že v aktuálním čtvrtletí může další zpomalení pokračovat, přestože poptávka stále převyšuje nabídku.
Microsoft zároveň oznámil, že výrazně navyšuje kapitálové výdaje: na budování cloudové infrastruktury už vynaložil 37,5 miliardy dolarů, více, než analytici čekali. Firma plánuje během dvou let zdvojnásobit kapacitu datových center a připouští, že ani to nemusí stačit k uspokojení rostoucí poptávky. Poprvé firma také uvedla, že asi 45 procent zbývajících cloudových závazků pochází od OpenAI, což zvýšilo pozornost investorů k závislosti byznysu na jednom klíčovém partnerovi.
Gigant s sebou vzal celý trh
Prudký propad Microsoftu přispěl k poklesu indexu Nasdaq až o 2,6 procenta během dne, závěrem oslabil o 0,7 procenta. Index S&P 500 klesl o 0,1 procenta, zatímco Dow Jones mírně vzrostl o 0,1 procenta. Výprodej zasáhl zejména softwarové firmy, připomíná WSJ. ServiceNow odepsal 9,9 procenta, Salesforce 6,1 procenta a další tituly jako Intuit, SAP, Atlassian či Datadog klesly nejméně o šest procent.
Naopak některé firmy a sektory se propadu vyhnuly. Meta Platforms po vlastních výsledcích posílila o 10 procent, když investory přesvědčila schopností proměnit AI v růst příjmů z reklamy. V tradičnějších odvětvích posílily například Southwest Airlines a Royal Caribbean, jejichž akcie vyskočily o 19 procent díky výhledům výrazného růstu ziskovosti. V indexu Dow Jones rostlo 22 z 30 titulů.
Technologické ztráty kontrastovaly se silným růstem komodit. Zlato uzavřelo na novém rekordu 5 318,40 dolaru za trojskou unci a od začátku roku je výše o 23 procent. Měď zdražila o 4,7 procenta na rekordních 6,18 dolaru za libru. Analytici upozorňují, že vývoj podtrhuje roli komodit jako zajištění portfolií v době kolísání technologických akcií. Bitcoin ve stejný den oslabil o 5,5 procenta na zhruba 84 090 dolarů.