Nábor nestačí. Firmy mění způsob, jakým pracují s lidmi
V dnešní době už firmy neřeší jen to, kde najít nové zaměstnance. Stále častěji hledají odpověď na otázky, jak zvýšit výkon, udržet šikovné lidi a neztratit svou konkurenceschopnost. Na trhu práce se mezitím formuje několik trendů, které mění pravidla hry.
Najít rovnováhu mezi výkonem a stabilitou zaměstnanců patří dnes k největším výzvám českých firem. Na jedné straně čelí rostoucím nákladům, ekonomické nejistotě a tlaku na efektivitu, na druhé omezené dostupnosti pracovní síly a proměňujícím se očekáváním zaměstnanců.
Odpovědí se tak stále častěji stávají nové přístupy k řízení lidí, které ještě před několika lety stály mimo hlavní pozornost managementu.
1. Nábor na druhé koleji
Nedostatek pracovní síly dlouhodobě nutil firmy soustředit se na nábor. Dnes se však pozornost zaměstnavatelů stále častěji přesouvá ke stabilitě stávajících týmů. Podle aktuálního průzkumu společnosti Ipsos pro Pluxee označuje za největší personální prioritu udržení stávajících zaměstnanců téměř 65 % zaměstnavatelů. Nábor nových lidí považuje za klíčový úkol jen necelých osm procent.
Firmy si stále více uvědomují, že v prostředí omezené dostupnosti pracovní síly bývá výhodnější udržet zkušeného zaměstnance než hledat jeho náhradu. Schopnost pracovat s retencí se tak postupně stává jedním z hlavních ukazatelů kvality řízení lidí.
2. Produktivita v centru pozornosti
Rostoucí náklady, ekonomická nejistota i omezená dostupnost pracovní síly vedou firmy k tomu, že stále více sledují také efektivitu práce a výkon stávajících týmů. Vedle snahy udržet zaměstnance se proto do popředí dostává i otázka produktivity.
Tento trend vnímají i samotní zaměstnanci. Téměř 58 % z nich uvádí, že v posledním roce pociťuje vyšší tlak na pracovní výkon. Pro firmy tím vzniká nová výzva – musí přijít na to, jak zvyšovat produktivitu, aniž by zároveň rostla fluktuace nebo klesala angažovanost zaměstnanců.
3. Důraz na flexibilitu a možnost volby
Zaměstnanci nemají stejné potřeby ani očekávání. Zatímco část lidí oceňuje flexibilitu a volnost, jiní upřednostňují jistotu, finanční podporu nebo možnost dalšího rozvoje. Firmy proto stále častěji hledají způsoby, jak nabídku benefitů přizpůsobit různým skupinám zaměstnanců.
Právě možnost volby se stává jedním z nejvýraznějších trendů současného pracovního trhu. Data společnosti Pluxee ukazují, že 74 % lidí považuje za důležité, aby si benefity mohli vybírat podle své životní situace. Roste tak význam flexibilních benefitních systémů, které zaměstnancům umožňují využívat podporu podle jejich aktuálních potřeb.
4. Kvalita vedení rozhoduje
Vyšší mzda zůstává hlavním důvodem, proč zaměstnanci uvažují o změně práce. Podle průzkumu společnosti Ipsos pro Pluxee ji uvedlo 54 % respondentů, kteří zvažují odchod. Významnou roli ale hrají také faktory související s vedením lidí – 31 % zaměstnanců zmiňuje chybějící uznání práce a 26 % nekompetentní vedení.
Kvalita manažerů se proto stává jedním z klíčových faktorů úspěchu firem. Právě přímí nadřízení mají významný vliv na každodenní zkušenost zaměstnanců, jejich motivaci i ochotu ve firmě dlouhodobě zůstávat.
5. Data nahrazují intuici
Řízení lidí se stále více stává disciplínou založenou na datech. Firmy dnes sledují nejen fluktuaci nebo náklady na pracovní sílu, ale také produktivitu práce, efektivitu HR procesů nebo míru angažovanosti zaměstnanců.
Díky těmto informacím dokážou lépe identifikovat rizika, plánovat rozvoj zaměstnanců a efektivněji reagovat na změny trhu práce. Lidský kapitál se postupně stává oblastí, kterou firmy řídí stejně systematicky jako finance nebo obchodní výsledky.
Závěrem
Nábor, produktivita, flexibilita, kvalita vedení nebo práce s daty nejsou izolované trendy. Společně ukazují, jak se mění přístup firem k řízení lidí – od operativního řešení jednotlivých problémů k dlouhodobému a strategickému řízení lidského kapitálu.
Také proto roste význam benchmarkingových projektů a odborných srovnání, například soutěže Pluxee Zaměstnavatel roku. Ta umožňuje firmám porovnat svůj přístup k řízení zaměstnanců na základě objektivních ukazatelů a identifikovat oblasti, které mají největší dopad na jejich dlouhodobou stabilitu a výkonnost.