Peníze ihned na účet jsou připraveny také o víkendu
Chcete malou finanční injekci? Musíte řešit důležité otázky v rodinném rozpočtu a nevíte, jak na ně odpovědět? Nabízí se cesta nebankovního úvěru, který je dynamický a velmi rychlý. Ano, jeho pomocná ruka je dostupná kdykoliv, bez ohledu na to, jaké je právě datum v kalendáři. Co byste měli vědět, pokud vás podobná nabídka zaujala? Nejlepší zprávou je, že se jedná o příběh, který se odehrává pouze v online sféře.
Ano, žádné osobní schůzky nejsou na programu, kamenné pobočky už vážně nejsou v kurzu! Půjčka na pár kliknutí je připravena, aby pomohla se složenkami nebo jinými záležitostmi. Elegantně a bez kompromisů!
Tisíc korun je minimální suma
Kolik vlastně nabízí PůjčkaBezPapírování? Je přímočará a dobře ví, že krátká smlouva a minimum papírování potěší všechny klienty. Peníze ihned na účet nejsou jen sloganem, ale běžnou realitou všedního dne. Dostupné jsou také během víkendů a svátků, jednoduše řečeno, žádat o ně lze doslova a do písmene 24/7. Čísla mluví jasně a pro každého žadatele o tento typ úvěru znamenají dobrou nápovědu. Chcete se o nich dozvědět více?
● 1 000 Kč a 30 000 Kč, to jsou dva mantinely, které je třeba za všech okolností respektovat.
● Splatnost až 15 dní u nových klientů. V případě opakované žádosti se nabízí až 30 dní.
● První půjčka zdarma? Ano, počítá se s ní! Až do 15 000 Kč, splatnost je zde až 10 dní.
Expresní ověření totožnosti je o rychlosti
Jak se vlastně ověřuje totožnost klientů? Už není nutné, abyste šli na pobočku s dokladem v ruce. Bank id je moderní způsob, který šetří čas a energii. Malé nebankovní půjčky s ním počítají a významně urychlí všechny administrativní procesy. Stačí si vybrat scénář, který právě potřebujete. Nečekané výdaje mohou být na začátku velkou starostí, ale s vhodně zvoleným postupem se obavy brzy rozplynou.
Reprezentativní příklad: Celková výše spotřebitelského úvěru 1000 Kč, Doba trvání 30 dní, Poplatek za poskytnutí úvěru 360 Kč, Roční úroková sazba 36,5 %, RPSN 5395,58 %, Celková částka splatná spotřebitelem 1390 Kč.