KFC žehlí ostudu se zkaženým masem. Česko mezi nejvýnosnějšími dividendovými trhy. Michelin v Česku rozdával hvězdy, poprvé i tuplovanou
- KFC spouští reklamní kampaň, jejímž cílem má být vyžehlit ostudu po aféře týkajících se zkaženého masa.
- Je libo pravidelný výnos? Hodit se bude dividendový titul. A na světové mapě dividendových trhů Česko boduje.
- Česko poprvé získalo michelinské hvězdy s plnou parádou včetně slavnostního večera. A nebylo to jediné poprvé, komisaři totiž šáhli i do vyšší než jednohvězdičkové škály.
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
KFC rozjelo masivní kampaň, žehlí ostudu se zkaženým masem: Věřte nám, je to bezpečné
Konec strategie mrtvého brouka, KFC rozjelo nákladnou kampaň na očistu jména. Je nutností: fastfoodu totiž výrazně ubylo zákazníků i tržeb. Obrat k lepšímu má přinést cílená propagace údajně bezpečných restaurací.
Deset nejvýnosnějších dividendových trhů světa. Česko boduje, funguje jako stroj na peníze
Konzervativní investoři hledají nové nástroje nesoucí pravidelný výnos. Dividendové akcie představují poslední instanci pravidelného výnosu s ještě neexcesivní mírou rizika. Česko je na dividendové mapě světa dobře vidět. Není ale zdaleka jediné, které se do žebříčku dokázalo probojovat.
Michelin rozdal v Česku ocenění. Vůbec poprvé udělil také dvě hvězdy
Česko má za sebou vůbec první oficiální večer vyhlašování ocenění v podobě michelinských hvězd. Po jedné hvězdě obdrželo osm podniků, poprvé získala jedna restaurace i ocenění dvěmi hvězdami. Stát chce, aby lidé jezdili díky ocenění do Česka za dobrou gastronomií.
FLOW: Kvůli rakovině přišel o kus čelisti a učil se znovu mluvit. Teď moderuje Josef Kvasnička hlavní zprávy
První pražský Five Guys otevřel. Ceny překonají McDonald’s i KFC
Americký fast food Five Guys otevřel v pondělí svou první pobočku v pražském obchodním domě Máj. Termín otevření se několikrát posouval. Zákazníci se budou muset připravit na o něco vyšší ceny, než na které jsou zvyklí u konkurenčních řetězců.