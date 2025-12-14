Deset hodin denně, od pondělí do pátku. Lidští roboti vcházejí do továren, schopnostmi šokují
- Zdravotnictví, logistika i výrobní průmysl – humanoidi představují budoucnost, věří investoři.
- Do robotů, kteří tvarem a pohybem vzdáleně připomínají lidi, masivně investují hlavně asijské a americké firmy, najdou se ale i v Evropě.
- Které modely patří k nejvyspělejším a co kromě nápomoci při výrobě dokážou?
Co se zdálo ještě včera jako nemožné, je dnes zcela reálné a zítra dost možná už zastaralé. Roboti, kteří se především svým tvarem a chůzí vzdáleně podobají člověku, tedy takzvaní humanoidi, začínají pracovat po boku svých lidských kolegů. Přední technologické společnosti z Asie, Ameriky i z Evropy je postupně začínají testovat v továrnách. V reálném provozu učí jejich umělou inteligenci, jak vykonávat i složité úkoly.
Očekávají totiž, že se jim masivní investice bohatě vrátí. Už letos výrobci humanoidů utrží asi 4,8 miliardy dolarů, v roce 2030 to bude více než 34 miliard, odhadují výzkumníci trhu z institutu Mordor Intelligence. Důvod je prostý: zatímco náklady na zhotovení humanoidů postupně klesají, tlak spojený s upadající porodností a s ním spojeným nedostatkem pracovních sil roste.
Nasazení humanoidů by tak mohlo dávat byznysový smysl hlavně ve zdravotnictví, zejména mezi ošetřovateli, ve výrobním průmyslu a v logistice. Nejrychleji a v nejvyšší míře je nasadí do praxe v Číně, Jižní Koreji a v Japonsku, které bude následovat Severní Amerika, očekávají výzkumníci.
K dokonalosti mají humanoidi stále daleko, jednotlivé úkony se zdlouhavě učí a jejich cena je stále velmi vysoká. Postupným zdokonalováním se ale rozšiřuje i potenciál pro jejich využití. Platí přitom rovnice, že čím flexibilnější robot je, tím více se firmě vyplatí. Na jakých humanoidech se aktuálně pracuje?
Figure 02
Figure 03, nejnovější verze humanoida, který se podílí na výrobě vozů BMW. |
V posledních deseti měsících se podílel na výrobě více než třiceti tisíc vozů BMW X3. Odstraňoval plechové díly z regálů a kontejnerů a následně je přesně vkládal do svařovacího systému. Díly musely být umístěny do dvou sekund a od zadané polohy se mohly odchýlit maximálně o pět milimetrů. Robot tento úkol bezchybně vykonával deset hodin denně, od pondělí do pátku.
Dělo se tak v americkém závodě BMW ve Spartanburgu, kde německá značka testuje prototypy 1,7 metru vysokého humanoida Figure 02 z dílny kalifornského výrobce Figure. Jak Figure, tak i BMW veřejně deklarují, že touto cestou půjdou i dál. Figure už pracuje na nové a ještě schopnější generaci Figure 03 (na snímku), BMW zase hovoří o postupném nasazování čím dál pokročilejších humanoidů do výroby.
Walker S1Walker S1 z dílny čínské UBTech Robotics. |
Největší čínská automobilka BYD sází nejen na využívání humanoidů ve výrobě aut, ale i na samotný byznys s humanoidy. Loni oznámila, že vstoupí na trh výrobců těchto robotů. Humanoidi už ostatně pomáhají s výrobou čínských automobilů, v továrnách BYD jich má koncem letošního roku pracovat zhruba 1500.
Jedná se o 172 centimetrů vysoký model Walker S1 od mladé čínské společnosti UBTech Robotics, jež vznikla teprve v roce 2012. Byl navržen pro práci v průmyslu, takže v BYD kontroluje kvalitu nebo například manipuluje s díly. Jeho cena se podle různých odhadů pohybuje od 50 do 150 tisíc dolarů (zhruba od jednoho do tří milionů korun).
Pokrok si BYD slibuje také od spolupráce s čínskou robotickou firmou PaXini Tech, do které letos investoval asi dvanáct milionů eur. Kromě robotů vyvíjí i hmatové senzory srovnatelné s lidskou rukou. Její nejnovější verze má být schopna číst až 717 skenovacích bodů na umělém konečku prstu. Pohyby a hmat robota jsou tak plynulé a přesné.
Že investované peníze nekončí na smetišti, ale nacházejí uplatnění v praxi, dokumentuje například technologie Bird’s Eye View, která vzešla ze spolupráce BYD se startupem Robosense a Horizon Robotics před pár lety. Funkce, která řidiči zobrazí okolí vozidla z ptačí perspektivy formou 360stupňového panoramatického obrazu, pomáhá v moderních modelech při parkování nebo manévrování ve stísněných místech.
OptimusOptimus od společnosti Tesla. |
Jak už to v případě americké automobilky Tesla bývá, ambiciózní plány a termíny se v realitě ne vždy naplňují. Společnost jednoho z nejbohatších mužů světa Elona Muska začátkem roku oznámila, že plánuje do konce roku vyrobit nejméně pět tisíc robotů Optimus a nasadit je ve vlastních továrnách. Začátkem října však Musk připustil, že jich Tesla pravděpodobně nevyrobí více než dva tisíce. I pro natolik vyspělou společnost totiž představuje nejsložitější mechanická součást robota – ruce – značnou výzvu.
To však neznamená, že Tesla spí. Optimus měří asi 173 centimetrů, váží kolem 56 kilogramů a unese až dvacet kilogramů. Funguje na podobné neuronové síti, kterou využívají i autonomní vozy Tesly. Plnit má mimo jiné nebezpečné, opakující se nebo nudné úkoly – tedy například manipulovat se součástkami, pomáhat ve skladech a podobně. Tesla zmiňuje jeho cenové rozpětí mezi dvaceti a třiceti tisíci dolary (orientačně 400 až 600 tisíc korun) v případě masové výroby. Nejedná se ale o oficiální cenu. Třetí generaci Optimus V3 chce představit v prvním čtvrtletí příštího roku.
4NE1
4NE1 od německého výrobce Neura Robotics z Metzingenu. |
Jediný Němec na trhu humanoidů. Aktuální čtvrtá generace modelu 4NE1 se může pohybovat buď jako člověk na nohou, nebo i dalšími způsoby, například na pojízdné plošině. Podle toho, k čemu má 1,8 metru vysoký a 80 kilogramů těžký přístroj sloužit.
Výrobce Neura Robotics z Metzingenu ho odprezentoval veřejnosti na letošním veletrhu Automatica. Tvrdí, že se dokáže pohybovat „s plynulostí podobnou té lidské“ a „bezproblémově s lidmi spolupracovat“. Prozatím ale tají, kolik 4NE1 dosud zhotovil a kdy by je mohl nasadit do reálného provozu.
Iron
Nespí ani další čínské automobilky. Například XPeng v listopadu odhalil své plány na vývoj vlastního humanoida Irona. Masovou produkci XPeng plánuje do konce příštího roku. Moderní kombinací čipů, umělé inteligence, jazykového modelu a baterie vybavený Iron má zamířit do obchodů i továren.
Vlastního humanoida GoMate představila před rokem také čínská automobilka Guangzhou Automobile Group (GAC). Na rozdíl od řady konkurentů se robot nepohybuje na nohou, ale na úzkých kolech. Ve větším množství má být vyráběn v příštím roce a zpočátku využíván v továrnách GAC.
Atlas
Humanoid Atlas z dílny Boston Dynamics, většinu ve firmě ovládá jihokorejská Hyundai. |
Americká Boston Dynamics ho vyvíjí od roku 2013. Na rozdíl od čtyřnohého robota Spot jej však neprodává volně na trhu. Průmyslové využití by však mohl najít například v továrnách spadajících pod Hyundai.
Jihokorejská automobilka je totiž od roku 2021 majoritním vlastníkem Boston Dynamics. Atlas se řadí mezi ty roboty, které „zbořily“ sociální sítě svými schopnostmi. Videa, jak se Atlas dynamicky pohybuje a skáče, obletěla celý svět.