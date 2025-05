Rezidenční projekt L1FE house na Střížkově začne růst v létě

Bydlení v novém projektu L1FE house, nedaleko metra Střížkov, nekončí stěnami bytu, vše potřebné je na dosah a v rámci jedné budovy. Workout v posilovně, práce na projektu v co-workingu a poté relax na gaučích v odpočinkové zóně, tak může vypadat všední den zdejších obyvatel.

„V našem nejnovějším projektu cílíme na mladé ambiciózní lidi. Micro-living je nastupujícím trendem i v České republice. Věříme, že tento městský koncept komunitního bydlení se v projektu L1FE house setká se zájmem těch, kteří si chtějí pořídit svou první nemovitost,“ říká Diana James z developerské společnosti DARAMIS.

Koncept micro living přináší ergonomicky navržené, moderní městské bydlení v menších jednotkách, které nabízí cenově dostupnější a efektivnější řešení pro současné nároky na životní prostor.

Zdroj: Daramis Heights s. r. o.

Malé neznamená stísněné

„Představte si menší byt. A teď k tomu přidejte důmyslné využití prostoru, správné umístění kuchyňského koutu, které umožňuje umístit plnohodnotnou postel i sedačku. Na velikosti nezáleží a i na malé ploše je možné vkusně definovat prostor pro stolování, vaření, spaní i pasivní odpočinek. Díky chytře navrženým dispozicím působí byt útulně a prostorně zároveň,“ komentuje uspořádání bytů Přemysl Hudeček ze společnosti Daramis.

Projekt L1FE house nabídne také klasické a prostorné byty o velikosti 2+kk a 3+ kk.

„Jako jeden z prvních projektů u nás, má L1FE house v každém bytě stropní topení a stropní chlazení. Jedná se o velmi komfortní a příjemný způsob regulace teploty, tedy žádné případné nežádoucí projevy klimatizace,“ doplňuje Přemysl Hudeček.

Výborná je i dopravní dostupnost do centra Prahy, z nedaleké stanice metra Střížkov (3 min.) je to do centra jen 15 minut. Stejně dobře dostupný je i městský okruh vedoucí z Prahy ven.

Více informací na https://l1fe.cz/