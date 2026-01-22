Ve Sportce padla výhra 200 milionů, nový milionář si vsadil na Karlovarsku
Nedělní slosování Sportky přineslo první jackpot této výše v roce 2026. Sázející z Karlovarského kraje získal v prvním tahu bezmála 200 milionů korun. Jde o nejvyšší výhru od rebrandingu loterijní společnosti Sazka na Allwyn a zároveň o jednu z největších výher posledních let.
V nedělním slosování loterie Sportka padla výhra ve výši 199 942 303 korun. Novým milionářem se stal sázející z Karlovarského kraje, který vsadil plně vyplněnou sázenku s vlastními čísly zakoupenou o víkendu na čerpací stanici. Jackpot padl hned v prvním tahu a jde o první výhru této velikosti od chvíle, kdy společnost Sazka vystupuje pod názvem Allwyn Česko.
„První takto vysoký Jackpot Sportky v roce 2026 padl hned v prvním tahu, šťastná vylosovaná kombinace čísel byla 4, 11, 18, 25, 37, 46 a dodatkového čísla 44. Výherce uhodl právě všech prvních 6 čísel. Už se těšíme, až u nás výherce osobně přivítáme. Allwyn mu tímto otevírá novou kapitolu života – kapitolu plnou možností, ve které si bude moci začít plnit své sny a dávat jim konkrétní podobu,“ uvedl Martin Babec, manažer kategorie loterií společnosti Allwyn Česko.
Výherce má na převzetí výhry jeden rok
Výherce zatím společnost nekontaktoval. Na vyzvednutí výhry má zákonnou lhůtu 365 dní. Po příchodu do sídla společnosti bude přivítán v tzv. Milionářské místnosti, kde se řeší veškerá administrativa spojená s převzetím výhry. Součástí procesu je i nabídka finančního, právního a psychologického poradenství.
Podle zkušeností společnosti směřuje většina výher především k dlouhodobému zajištění rodiny, pořízení nemovitosti nebo splacení hypotéky. Část výherců využívá prostředky také na cestování či podporu charitativních projektů.
Leden 2026 překonává loňský rok
Letošní rok je z pohledu vysokých výher zatím mimořádně silný. Ještě před koncem ledna vytvořily loterie od Allwynu 44 milionářů. Do konce měsíce by jejich počet měl vzrůst minimálně o dalších 70 díky probíhající akci Sportky s názvem Casting na milionáře. Oproti lednu loňského roku tak počet nových milionářů vzroste téměř trojnásobně.
Pro srovnání – poslední superjackpot ve Sportce padl v červenci 2024, kdy výherce z jižní Moravy získal téměř 128 milionů korun. Historicky nejvyšší výhra ve Sportce pochází z roku 2013, kdy manželé z Chrudimska vyhráli 400 milionů korun. Absolutní rekord v Česku drží evropská loterie Eurojackpot, kde v roce 2015 sázející z Pardubického kraje vyhrál 2,466 miliardy korun.
Mimořádná výhra téměř 200 milionů korun přichází v době, kdy Allwyn oficiálně vstupuje do nové fáze svého působení na českém trhu. Rebranding otevírá prostor pro modernější herní prostředí, nové digitální zážitky a herní koncepty, přičemž důraz zůstává na bezpečné a zodpovědné hraní.
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost