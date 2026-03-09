Nájmy potáhnou realitní trh. Praha znovu zdraží rychleji než zbytek země
- Investice do realit v Česku by měly v roce 2026 nadále růst.
- Největší zájem investorů směřuje do nájemního bydlení, které zároveň přináší nejvíce nových nabídek.
- Dostupnost bydlení se letos výrazně nezlepší.
Investice do českého realitního trhu by měly v příštích dvou letech pokračovat v růstu, tempo však bude spíše pozvolné. Největší investiční potenciál podle odborníků představuje nájemní bydlení, které zároveň láká stále více kapitálu. Vyplývá to z průzkumu mezi realitními experty, který je součástí publikace Trend Report 2026 vydané Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).
Většina respondentů očekává, že objem investic do nemovitostí v roce 2026 vzroste oproti roku 2025 o jedno procento až deset procent. Loňský rok byl přitom z pohledu investiční aktivity mimořádně silný a patřil k nejlepším v historii českého realitního trhu.
Nemovitosti si podle expertů nadále drží silnou pozici mezi investičními třídami aktiv. Investoři však budou při výběru projektů opatrnější a více se zaměří na kvalitu aktiva, lokalitu, stabilitu výnosu i na celkový rizikový profil investice.
„Domácí kapitál zůstane jedním z klíčových motorů realitního trhu. Investoři se budou zaměřovat především na rezidenční projekty a rozvojové pozemky, zároveň očekáváme pokračující silnou aktivitu realitních fondů na českém i středoevropském trhu,“ uvedla prezidentka ARTN a jednatelka společnosti Knight Frank Zdenka Klapalová.
Největší zájem o nájemní bydlení
Za nejatraktivnější segment označili respondenti průzkumu nájemní bydlení. Právě zde odborníci očekávají také největší přírůstek nové nabídky. Silný investiční zájem přetrvává i o rezidenční projekty určené k prodeji.
U kancelářských a maloobchodních nemovitostí se podle průzkumu očekává spíše průměrný investiční zájem, podobně jako u průmyslových nemovitostí. V hotelovém segmentu jsou očekávání výrazně rozptýlenější.
„Rezidenční sektor je dnes z pohledu investorů jedním z nejstabilnějších segmentů trhu. Silná poptávka po bydlení spolu s omezenou nabídkou vytváří dlouhodobě atraktivní investiční prostředí,“ uvedl Tomáš Hochmeister, CEO Penta Funds Managementu. Podle něj bude právě rezidenční bydlení v příštích letech přitahovat významnou část investičního kapitálu.
Experti zároveň očekávají další růst cen nových bytů i nájmů. Důvodem je dlouhodobé napětí mezi silnou poptávkou a omezenou nabídkou. Postupně by také měl růst podíl institucionálního nájemního bydlení, které by mohlo tvořit zhruba 10 až 20 procent nově zahajovaných projektů.
„Rostoucí role velkých investorů v segmentu nájemních rezidenčních nemovitostí představuje jeden z trendů, který může trh postupně stabilizovat a přinést větší objem profesionálně spravovaného nájemního bydlení,“ doplnil člen dozorčí rady ARTN a partner KPMG Pavel Kliment.
Praha poroste rychleji než regiony
Průzkum zároveň ukazuje rozdíly mezi jednotlivými částmi Česka. V Praze očekávají experti růst cen nových bytů nejčastěji o pět až deset procent. V regionech by měl být růst spíše mírnější, většinou do pěti procent.
„V letech 2026 a 2027 bude rezidenční trh pokračovat v růstu, ale jiného charakteru než před rokem 2022 – půjde o trh selektivní, strukturálně napjatý a výrazně diferencovaný,“ uvedl Marcel Soural, člen správní rady ARTN a předseda představenstva společnosti Trigema.
Podle něj lze očekávat další růst cen především u novostaveb a kvalitních projektů v dobrých lokalitách. „Růst nebude skokový, ale stabilní a dlouhodobý, spíše tažený strukturálním deficitem bytů než spekulací,“ dodal.
Soural zároveň upozornil, že část domácností kvůli dostupnosti financování zůstane mimo vlastnické bydlení. „To výrazně posílí nájemní segment a institucionální nájemní bydlení,“ uvedl.
Dostupnost bydlení
Respondenti průzkumu se také shodují, že bez změn legislativy a zrychlení povolovacích procesů se dostupnost bydlení v příštích letech výrazně nezlepší. Podle devíti z deseti odborníků je právě legislativní prostředí hlavní překážkou rozvoje trhu.
„Banky jsou připraveny financovat kvalitní rezidenční projekty i bydlení domácností, klíčovým faktorem dalšího vývoje ale zůstává schopnost trhu rychleji přivádět nové projekty do realizace,“ uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek.
Bez zrychlení povolovacích procesů podle něj nebude nabídka nového bydlení růst tempem, které by dokázalo zmírnit současný tlak na růst cen a nájmů.
Trend Report je analytická studie vydávaná Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí od roku 2002. Výzkum pro letošní vydání zpracovala společnost Incomind na panelu 78 realitních expertů v lednu 2026.