Házenkářský rok otevře mistrovství Evropy Německu. Ve hře i Češi!

Čeští házenkáři si start mezi evropskou elitou zajistili pohodlnou kvalifikací, v níž prohráli pouze na Islandu. Ve skupině tak nakonec obsadili konečnou druhou postupovou pozici, když za svým severským soupeřem zaostali pouze o skóre ze vzájemných zápasů. Za sebou pak Češi s přehledem nechali Estonsko a Izrael, s nimiž neztratili ani bod.

Národní tým se tak dokázal na evropský šampionát probojovat již počtvrté za sebou. Před šesti lety obsadilo Česko skvělé šesté místo, poslední dva turnaje se ovšem už tolik nevydařily. Bylo z toho nejprve 12. a naposledy 13. místo.

Za lepším výsledkem povede české házenkáře španělský trenér Xavier Sabate. Podle odborníků by pětačtyřicetiletý kouč, jenž v minulosti vedl například maďarskou reprezentaci, měl do tuzemské házené vnést nový styl, který by mohl pomoci. V současné nominaci má osmnáct hráčů do pole a dva brankáře. K hlavním oporám mužstva by měli patřit gólman Tomáš Mrkva, spojky Matěj Klíma, Tomáš Babák a Stanislav Kašpárek či křídelník Jakub Hrstka.

Loňský los mistrovství Evropy poslal český tým do skupiny F, která se celá odehraje v bavorském Mnichově. Ze čtyřčlenné skupiny postoupí do další skupinové fáze dva nejlepší týmy. Do turnaje vstoupí svěřenci trenéra Sabateho ve čtvrtek 11. ledna večerním zápasem proti jednomu z velkých favoritů celého šampionátu Dánsku. Ve druhém duelu nastoupí naši házenkáři o dva dny později proti Portugalsku. Skupinové boje pak zakončí střetnutím proti Řecku, které je na programu v pondělí 15. ledna.

Jednoznačným favoritem na první místo ve skupině jsou obhájci bronzových medailí z posledního evropského mistrovství, Dánové. Otevřený by však měl zůstat boj o druhou postupovou příčku.

A kdo bude patřit mezi největší adepty na vítězství? Určitě sem musíme zařadit Švédsko, které je obhájcem titulu a zároveň nejúspěšnější reprezentací historie evropských šampionátů. Hodně se očekává také od Španělska, Francie nebo Dánska. Vysoko pomýšlejí tradičně také týmy z Balkánu jako Chorvati, Srbové nebo Slovinci. A zapomínat nesmíme ani na Němce, kteří se chtějí na domácí půdě vytáhnout. Kdo bude mistrem Evropy? A jak si povedou Češi? Na to si můžete vsadit s bonusem u Fortuny.

