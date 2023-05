Molekulární vodík®: Dvě molekuly ke zdraví | e15.cz

Na začátku byla zvědavost. Na konci… Kdo ví? Využití vodíku je široké a jeho potenciál se zatím zdá být nekonečný. To stále víc fascinuje Davida Maršálka, který spolu s týmem odborníků založil v Ostravě společnost H2 Global Group a rozhodl se zpřístupnit lidem vodíkový svět v oblastech, kde to dřív nikdo nezkusil – s vizí dostat vodík do běžného života a pomoct lidem žít zdravěji a kvalitněji.