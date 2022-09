Zabezpečte mobily svých zaměstnanců! Samsung má komplexní řešení pro firmy | E15.cz

ZDROJ: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Samsung je dlouhodobě jedním z nejvyhledávanějších partnerů v segmentu firemních zákazníků, a to díky zabezpečené platformě Samsung Knox. Ta se netýká jen softwarových částí, ale také hardwaru. Špičková zařízení řady Galaxy S totiž obsahují Knox Vault, který zajišťuje ochranu citlivých informací (jako jsou biometrické údaje, hesla nebo šifrovací klíče) před hrozbami v reálném čase.

Knox Vault rozšiřuje ochranu původní TrustZone. Toto řešení disponuje vlastními prostředky jako je Procesor, paměť, úložiště, které zajišťují dodatečnou bezpečnost před SW i HW útoky. Samsung umí rozlišit mezi bezpečností soukromých a firemních dat nezávislou možností její konfigurace, ve které nabízí širokou paletu možností. A právě to je největší výhoda smartphonů z rodiny Galaxy pro soukromé i pracovní účely.

Na míru šité řešení pro jakoukoli organizaci

Knox se sice uplatňuje v běžném uživatelském sektoru, nesporné výhody však přináší zejména do firemního světa B2B. Řešení Knox Manage EMM je komplexním nástrojem, které bezproblémově zvládá správu firemních mobilních zařízení. Nástroj je určen pro operační systémy Android (funkce pro zařízení se Samsung Knox jdou daleko nad rámec běžných Androidů), iOS, Windows 10, Windows 11 a Chrome OS. Aby byl výčet systému kompletní, ještě letos Samsung přidá podpora MacOS, aby byla správa všech zařízení skutečně na jednom jediném místě. Firemní administrátoři mohou jednoduše sjednotit kritéria pro nastavení složitosti hesel pro vstup do zařízení či do firemního prostoru, a profitovat z toho bude samozřejmě i bezpečnost dat zařízení v rukou pracovníků.

Knox Manage EMM je navíc i skvělým nástrojem pro správu aplikací instalovaných do zařízení. Z jednoho místa můžete na telefony nainstalovat vlastní firemní aplikace či vytvářet seznamy povolených a zakázaných aplikací.

Autor: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Nástroj Samsung Knox E-FOTA zase dokáže efektivně řídit i aktualizace systému, které uživatele samotní často odkládají. Zjištění z nedávného průzkumu totiž ukazují, že téměř polovina dotázaných uživatelů (vzorek 1 050 respondentů ve věku 18 až 65 let) aktualizaci, na kterou je upozorní samotný telefon, odkládá, protože je „zdržuje“ od práce. Administrátoři však mohou v Knox E-FOTA detailně spravovat aktualizace. Ještě před jejich instalací na koncová zařízení mohou ověřit kompatibilitu s firemními aplikacemi a infrastrukturou. Následně mohou updaty „poslat“ do koncových zařízení, a to formu kampaně. Uživatelé mají na instalaci aktualizace systému přesný časový rámec, a pokud ji neprovedou, instalace se provede automaticky.

Otevřený ekosystém není překážkou

Na světě existuje několik uzavřenějších platforem, takže Android, jehož zdrojové kódy jsou open-source, a prakticky kdokoliv si k nim může vyžádat přístup, nemusí na první pohled vypadat jako dvakrát bezpečný systém. Jenže samostatná platforma Knox, která řeší základní nedostatky čistého Androidu, a díky otevřenosti umožňuje užší spolupráci zainteresovaných subjektů, které se navzájem předhánějí, žene celý segment kupředu. Úspěšným modelem spolupráce je například propojení bezpečnostních techniků Samsungu a Googlu, kteří sdílejí bezpečnostní problémy a vzájemně je řeší. Otevřenost systému tedy není slabina, ale spíše pobídka k různorodým bezpečnostním mechanismům.

Samsung navíc spolupracuje s akademickými spolupracovníky a „etickými“ hackery, kteří mohou za objevení chyby v softwaru získat finanční prostředky s programu Mobile Security Rewards. V rámci tohoto programu už bylo rozdáno přes 3,5 milionů dolarů za objevení chyb, které byly následně záplatovány. Samsung navíc nedávno u vybraných modelů rozšířil dobu bezpečnostních záplat až na pět let, aktuální záplaty navíc každý měsíc zveřejňuje ve svém přehledu bezpečnostních aktualizací. Přímo na těchto webových stránkách se také přímo a bez kliček dozvíte, která zařízení z portfolia produktů Galaxy jsou v této době aktualizována, a také jak často.

Samsung má dokonce i svůj vlastní akční tým, který využívá algoritmy strojového učení k predikci mobilních hrozeb, na které se Samsung už dopředu připravuje. Synonymem mobilní bezpečnosti už několik let byl, stále je (i díky širokému nasazení ve firemních a vládních systémech po celém světě), a nadále bude Samsung Knox. Aktualizovaný seznam zařízení podporovaných pro Knox jsou na stránkách Samsungu.