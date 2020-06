Luděk Niedermayer: Bohatí tuhle krizi platit nebudou | E15.cz

Když se v Česku někdo z politiků či centrálních bankéřů otře o euro, obvykle je společná měna terčem kritiky a palce mocných ukazují dolů. Euro prostě nemá v Česku daleko k neslušnému slovu. “Mrzí mě, že se tu vůbec otázka eura nepokládá. Andrej Babiš pod vlivem toho, co si myslí jeho voliči, vůbec diskusi o euru nepřipouští, a tudíž vláda o tom nemluví, chtěla by to téma vytěsnit. Sem tam k tomu dá nějaké vyjádření centrální banka, které je obvykle silné, ale zcela postrádá argumenty,” říká europoslanec a někdejší viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer.

Jakou prozatímní známku byste vystavil vládě z předmětu záchrana pandemické ekonomiky?

Kdybychom vybírali pozitivně to, co kdo z vlády kdy řekl, tak tam asi zaznělo všechno, co tam mělo zaznít. Exekuce je ale podle všeho prostě hanebně špatná. Není to jen o rychlosti, opravdu třeba nechápu, proč těch programů bylo tolik.

Máte možnost srovnat její tempo s ostatními zeměmi, jde to jinde rychleji?

Pokud se budeme srovnávat s těmi šikovnými, jako jsou Německo, Británie, nebo Švýcarsko, tam to bylo strašně rychlé. Vezměte si, že Němci do poloviny května nanotifikovali s Evropskou komisí několik set miliard eur podpůrných státních programů, což je kolem poloviny notifikované pomoci za celou unii.

Takže německá ekonomika vzejde i díky štědré podpoře z krize relativně ještě silnější?

Můj německý kolega řekl, že se musí nechat na jednotlivých zemích, jak intenzivně podporu budou dělat. Pro jeho voliče je určitě dobré, aby jejich vláda firmy podpořila výrazně, ale může to mít zásadní důsledky. Na úrovni unie se vede diskuse, jestli chceme, aby teď levně vykoupila firmy třeba Čína. To nám samozřejmě vadí, ale stejně by se mi nelíbilo, kdyby došlo k něčemu obdobnému v rámci Evropy. A to kvůli výraznější podpoře firem v některé zemi, jejíž firmy budou silnější a budou nakupovat tam, kde budou vlády méně štědré.

Narážíte na to, že evropská ekonomika by se mohla díky masivní podpoře státu konsolidovat pod německou vlaječkou?

Pokud německá vláda bude viditelně aktivnější v pomoci, pak to možné je. Navíc tamní ekonomika je relativně málo postižená epidemií, což je pro nás samozřejmě dobré, ale firmy to mohou využít k expanzi, ke které by jinak nedošlo. Myslím, že celkově koncentrace a teze, že čím větší, tím lepší, vždy úplně nefunguje.

Nejen v Česku se zdá, že cílem je obnovit tu samou podobu ekonomiky, kterou jsme tu měli doposud. Je to skutečně to, co máme chtít?

Ekonomika, ani její struktura se nevrátí, kde byly. Spousta firem zanikne. A je to hrozně nefér. Nemohou za to, že Číňané nezvládli nějaký vir a že my Evropané