Dominik Stroukal: Špinavý bitcoin? Chyba v komunikaci, je to jinak | E15.cz

Vstoupil bitcoin svým pádem do nové éry růstové "chudoby"?

Připomeňme si, že Bitcoin už třikrát ztratil 80 procent a touto optikou je současný propad pouhou korekcí. Jistě, je to obrovský propad, ale v historii Bitcoinu není ničím výjimečným. Naopak je pravděpodobné, že ještě větší propad přijde. Bude to záležet zejména na velkých hráčích, ti zatím nezačali prodávat. Pokud trh zaplaví nabídkou bitcoinů, cenu můžou poslat strmě dolů.

Přestane být bitcoin sexy kvůli své energetické "dirty" povaze?

Bitcoin je mnohem méně dirty, než to na první pohled vypadá. Zaprvé nevyužívá standardní energetický mix, ale má motivaci hledat přebytečné a často zelené zdroje energie, které by jinak utekly komínem. Zadruhé v budoucnosti bude energetická náročnost významně klesat. Je to zásadní téma a je dobře, že se zvedlo, ale fanouškům Bitcoinu se nedaří vysvětlovat, že to katastrofa není a nebude. Bitcoin má spoustu otazníků, ale energetická náročnost mezi nimi není, to je především chyba v komunikaci.

Dominance bitcoinu v kryptosvětě výrazně poklesla. Z cca 60 procent ještě před pár měsíci na čtyřicet. Znamená to, že důležitost bitcoinu je ta tam?

Je to tradiční altseason. Když roste prudce cena, začnou se stejně jako na jiných trzích nabalovat spekulanti a ti hledají příležitosti k pohádkově vysokým procentům. Celá řada menších hráčů podléhá s rostoucí cenou iluzi, že jsou bezchybní investoři a začnou si sestavovat "portfolia" nesmyslcoinů. K tomu se ještě nabalí "podomní prodavači", kteří tuto iluzi posílí skrze různé investorské skupiny a kluby, kde si navzájem sdílí tipy na to, co roste nejrychleji. Jenže ve výsledku to pak nemají komu prodat a když se trh hroutí, přijdou prakticky o všechno. Někteří podlehnou i omylu, že nákupy altcoinů jsou "diverzifikace", což je samozřejmě ekonomický nesmysl, dokud spolu ceny kryptoměn významně korelují.

Je nyní bitcoinový, potažmo obecně kryptoměnový trh levný, nebo drahý? Co má investor teď dělat?

Odzoomujte si. Jsme výš, než na začátku roku, jsme mnohem výš než před rokem, jsme nekonečněkrát výš, než před pěti lety. Jen jsme si zvykli chtít od kryptoměn rychlé výsledky. Je to čirá spekulace, chamtivost a nedočkavost. K investování to patří, ale mnohem důležitější věci se odehrávají mimo cenu. Rozvíjí se Lightning Network, roste počet míst, kde se rychlé a levné platby přijímají, brzy bude Taproot, chystá se Schnorr, hardwarové peněženky, jako je český Trezor, toho umí víc a víc. Bitcoinový trh je levný vzhledem k dlouhodobým fundamentům. Krátkodobě je patrně v bublině.

Jak nyní změnit, či vytvořit kryptoportfolio a jakou váhu by mělo mít krypto v portfoliu "obyčejného" drobného investora?

Učebnicové poučky mluví o deseti procentech volných peněz na vysoce rizikové investice. Bitcoin ale není jen investice, je v něm příběh, rebelie proti systému, člověk jde s kůží na trh proti institucím, kterým chce poslat signál. Více než procento je důležité nepřistupovat ke kryptoměnám jako k jiným investicím. Nejdřív si poslat pár transakcí, oddychnout si, vstupovat postupně, investovat do zabezpečení, neveřit žádné třetí straně. Pak to klidně pro někoho může být nula procent a pro jiného sto procent v závislosti na tom, jak moc se člověk ztotožní s tím, co Bitcoin představuje.

Jaké poučení si vzít z posledního kryptokrachu?

Každá možnost obřího růstu musí být vyvážená možností obřího propadu. Odzoomovat si. Nenaskakovat na vlny nesmyslcoinů.