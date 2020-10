Výstaváři: Nevidíme světlo na konci tunelu | E15.cz

O konci výstavnictví a akcí kolem veletrhů se periodicky mluví už několik let. Letos propadly tržby výstavářských firem ze dne na den na nulu vlivem zákazu konání veletrhů po celé Evropě. „Do konce roku už nedoženeme nic. Nenaskakujeme do rozjetého vlaku, spíš jedeme na drezíně,“ říká prezident Asociace výstavářských firem Jiří Carda.

S žádostí o pomoc se Asociace výstavářských firem obrátila na premiéra v březnu, opakovala ji v červenci směrem k ministerstvu průmyslu. S jakým výsledkem?

V březnu vláda reagovala velmi rychle, snad do dvou dnů. Byli jsme natěšeni, veřejně jsem děkoval, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Pak se ale ukázalo, že na bezúročné půjčky z prvních programů Covid výstaváři vůbec nedosáhnou. Na Covid I nedosáhl nikdo, Covid II získaly asi dvě firmy. A Covid III už jsou čistě komerční úvěry. Další fáze jednání vypadala nadějněji. Setkal jsem se s ministrem, chystá se podpora veletržního průmyslu jako takového. Nechci být přehnaně optimistický, ale mohla by vzniknout pomoc pro veletržní průmysl plus organizátory konferencí.

Přesně jakou podobu by tato podpora měla mít?

Uvažuje se o tom, že organizátoři akcí by dostali refundaci za metr čtvereční výstavní plochy nebo úhradu nákladů vynaložených na zrušené akce. U nás by to bylo něco podobného, tedy úhrady zmařených investic. Často jsme už měli nachystané expozice, dokonce nám už na akci odjely kamiony s materiálem, když přišlo rozhodnutí o zákazu veletrhů. Jen minimum tohoto materiálu je přitom možné použít znovu.

O jakých sumách je řeč?

Máme hrubý odhad. Naše ztráty jsou do stovek milionů. Kdekdo se hlásí k tomu, že je nejvíce postižený koronavirem, ale myslím si, že v republice ani jinde na světě není jiný sektor, který je postižený stoprocentně. V březnu jsme museli skončit a až do srpna se na světě neuskutečnil jediný veletrh. Teď se něco rozbíhá, ale jsou to jen malé akce. Nároky epidemiologů jsou tak velké, že velká akce se ani nedá zrealizovat.

Gros byznysu českých výstavářských firem se odehrává v Německu. Měla by se připravovaná státní kompenzace pro výstaváře týkat jen českých veletrhů, nebo i zahraničních akcí?

Žádáme o to, aby se bral ohled na širší prostor minimálně v rámci Evropské unie. Jsme čistě exportní byznys. Většina naší práce se realizuje v zahraničí, a to z domácích zdrojů.

Co během půlroku, kdy nesměly působit ve svém oboru, výstavářské firmy dělaly?

Každý se snažil sehnat nějakou práci. Někdo dělal úpravy interiéru, někdo expozice v muzeích, ti, co mají vlastní náklaďáky, zkoušeli logistiku. Ale nikdo na vás nečeká, obraty se nedostaly ani na dvacet procent obvyklých čísel.

Už některé firmy v oboru kvůli dopadům koronaviru ukončily činnost?

Sektor je tvořen převážně malými a středně velkými firmami. Na ně je navázána spousta osob samostatně výdělečně činných. Hlavně menší firmy skončily, po půl roce zjistily, že už nemají zdroje, aby dál vydržely. Frustrující je, že nevidíme žádné světlo na konci tunelu. Teď se sice něco rozjelo, ale hlavní akce ze září a října jsou přesunuté na druhé čtvrtletí příštího roku. A nikdo nedokáže predikovat, jak se bude vyvíjet situace kolem koronaviru. Je každopádně jasné, že letošní rok je z našeho pohledu „mrtvý“.

Kolik firem už skončilo?