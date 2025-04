Nejednám impulzivně, roli vždy hrají čísla, říká jedna z nejvlivnějších žen českého byznysu Simona Otavová

Proč jste si jako jednu z klíčových oblastí pro své investiční aktivity vybrala právě reality, konkrétně Lexxus Norton?

Jsou to už víc než tři roky, kdy mi vstup do společnosti nabídl Edward Hughes, její bývalý majitel. Tou dobou jsem už za sebou měla několik let aktivního působení na realitním trhu a nabídku jsem vnímala jako jednu z atraktivních investičních příležitostí. Silný brand, víc než třicet let působení na trhu… Navíc mě už tehdy hodně zajímaly rezidenční developerské projekty, tedy segment, který je dnes pro tuto firmu klíčovým byznysem. Po dvou letech působení v majetkové struktuře společnosti jsem loni svůj ak­ciový podíl navýšila.

V čem ve firmě, kterou dnes z poloviny vlastníte, spočívá vaše hlavní role?

Podporuji vizi a rozvojové aktivity společnosti. Pracuji na obchodní, investiční i marketingové strategii. Stavím na profesionálním a velmi zkušeném týmu lidí a vnímám, že je potřeba maximálně rozvinout a podpořit jeho potenciál. Kreativita a přístup k práci mých kolegyň a kolegů mi neustále dokazují, že tahle práce má smysl.

„Jsem už zvyklá na svůj tým a vážím si dlouhodobé spolupráce,“ říká o svém podnikání ve Španělsku Simona Otavová. | Anna Mrázek Kovačič

Znamená to, že nejste přímo zapojena do operativního řízení firmy?

Snažím se o to, abych se operativě věnovala co nejméně, i když někdy se jí samozřejmě nevyhnu. Pro mě je důležité, abych měla časovou kapacitu na všechny své obchodní aktivity.

Podíl v Lexxus Norton nepatří mezi vaše největší investice, přesto mu věnujete poměrně velké úsilí. Co vás k tomu vede?

Vyhodnotila jsem si potenciál firmy a naplňuje mě možnost ji posouvat a maximálně podporovat její rozvoj. V dlouhodobém horizontu věřím, že svoji pozici na trhu bude nadále posilovat a že se i významně zvýší její tržní hodnota.

V jaké oblasti máte v plánu ji posunout?

Letos se chceme zaměřit na posilování spolupráce s našimi klíčovými developery a také prohlubování spolupráce mimo území Prahy. Z mého pohledu je nutné firmu personálně rozvíjet tak, aby mohla adekvátně růst a byla schopna zvládnout expanzi do větších krajských měst. Investujeme do nové platformy pro efektivnější nákup investičních nemovitostí a řízení portfolia nemovitostí klienta. Věříme, že tyto inovace nám pomohou nejen udržet konkurenceschopnost, ale také ještě více upevnit naši pozici lídra v oblasti prémiových realit. Zaměříme se i na zavádění moderních technologií.

Co přesně máte na mysli, když zmiňujete moderní technologie? V čem mohou vašemu byznysu pomoci?

Moderní technologie hrají klíčovou roli v efektivitě a úspěchu realitního byznysu. Plánujeme implementaci dalších pokročilých digitálních nástrojů, které zlepší uživatelskou zkušenost našich klientů i efektivitu našich makléřů. Konkrétně se zaměřujeme na využití datové analytiky a umělé inteligence pro lepší cílení marketingových kampaní a optimalizaci cenových strategií. Pracujeme i na automatizaci procesů, která urychlí administrativní úkony a zjednoduší komunikaci s klienty.

Simona Otavová Přední česká podnikatelka a investorka, patří mezi nejvlivnější ženy Česka. V minulosti zastávala významné pozice v českých průmyslových obchodních a výrobních firmách. Byla finanční ředitelkou v MTX Group svého otce Petra Otavy. Od března 2024 je předsedkyní představenstva společnosti Lexxus Norton. Vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, ekonomickou fakultu, obor marketing a zahraniční obchod.

Jak se z pohledu vaší kanceláře rezidenčním nemovitostem loni dařilo? Prodeje byly v posledních letech jako na houpačce…

V naší kanceláři považuji rok 2024 za mimořádně úspěšný. Kromě toho, že prodeje bytů a domů z nových developerských projektů u nás za celý loňský rok překročily částku 2,5 miliardy korun, přibylo nám do nabídky 28 nových projektů. To představuje téměř trojnásobek historického ročního průměru. Aktuálně tak máme v portfoliu zhruba třetinu nabídky všech nových bytů v Praze. Za všemi těmito úspěchy stojí především profesionální tým lidí, kteří ve firmě dlouhodobě působí, jejich přístup jak k práci s klienty, tak developery rezidenčních projektů. Je ale třeba říci, že loňský rok byl v oblasti prodejů bytů obecně úspěšný. Vždyť v Praze se prodalo na 7200 nových bytů, což meziročně představuje osmdesátiprocentní nárůst.

Kromě Česka podnikáte i ve Španělsku. Na jaké investice se tam zaměřujete?

Zajímají mě jen prémiové rezidenční nemovitosti v prestižních lokalitách ve městě Marbella. Vyhledávám nemovitosti, které jsou vhodné k úplné rekonstrukci. Aktuálně na jedné takové pracuji. Pořídila jsem ji loni v listopadu a nyní jsem ve fázi ukončení výběrového řízení na stavební firmu. Věřím, že do léta budeme hotovi.

Stále však platí, že do Španělska létám především trávit čas s rodinou a to je také důvod, proč tam nepodnikám ještě aktivněji. Svůj španělský byznys tedy beru jen jako oportunitní.

Jak si vybíráte tým lidí, s nimiž ve Španělsku spolu­pracujete?

Spolupracuji tam s lidmi, kteří jsou profesionály jak ve vyhledávání nových příležitostí, tak v zajištění prodeje včetně kompletního právního a daňového servisu. Pracuji ale i s předními architekty a designéry.

Jsem už zvyklá na svůj tým a vážím si dlouhodobé spolupráce. S některými z nich jsme se potkali, řekněme, i za poněkud netradičních okolností a již delší dobu nás pojí i přátelské vztahy. Vím, že se na ně mohu kdykoli spolehnout, a to třeba i v takové situaci, kdy těsně před Vánoci nabourám auto…

Španělsko již delší dobu považujete za svůj druhý domov, ale s rodinou většinu času trávíte v Praze. Co vás tady drží?

Španělsko mám moc ráda, tamní kulturu, gastronomii, přátelskou atmosféru. Soulad mezi pobřežím Středozemního moře a pohořím Sierra Blanca dává Marbelle atraktivní mikroklima. Navíc mám pocit, že lidé tam mají větší chuť do života, jsou optimističtější.

Doma jsem ale v Česku. Máme se tady dobře, a především Praha mi nabízí všechno, co k životu a byznysu potřebuji. Žijeme v bezpečné zemi, s vysokou kvalitou služeb, zdravotnictví a kultury. Možná bychom si měli méně stěžovat a myslet víc pozitivně. Jak kromě investic do nemovitostí vlastní finan­ční prostředky zhodnocujete?

Pro mě je práce s financemi jednou z hlavních obchodních aktivit. Spolupracuji s globálními bankami a tím důvodem je zejména jejich otevřená investiční platforma, přístup k informacím a příležitostem napříč všemi kontinenty. Funguji na takzvaném poradenském modelu, to znamená, že sice využívám poradenství, ale pořád mám „ruce na volantu“. Ve výsledku tedy o svých investicích rozhoduji sama. A to mi vyhovuje nejvíc. Tahle oblast mě hodně baví, stále se něco nového učím.

„Je velké štěstí, když dosáhnete nezávislosti, naplněnosti, máte dost lásky a jste zdraví,“ definuje úspěch Simona Otavová. | Anna Mrázek Kovačič

Podle jakého klíče své investiční portfolio diverzifikujete?

Důraz kladu na diverzifikaci jak měnovou, teritoriální, tak i oborovou. V portfoliu tak mám nejvíce zastoupeny finanční investice, dále vlastní investice do nemovitostí v Česku a ve Španělsku a nyní také v butikovém developmentu ve španělské Marbelle. Investice, které směřují do umění, mi kromě finan­čního zhodnocení přinášejí hlavně radost. A samozřejmě sem patří i Lexxus Norton.

Existuje oblast podnikání, do níž byste se nikdy nepustila?

Obecně se vyhýbám investicím, kterým nerozumím.

Jednáte někdy impulzivně, nebo se řídíte výhradně rozumem?

Nejednám impulzivně, roli vždy hrají čísla. Pokud ale od počátku nemám z investice dobrý pocit, přestože čísla sedí, většinou od ní odstoupím.

Dlouhodobě patříte mezi nejvlivnější ženy Česka. Jak vnímáte téma nerovnosti žen na pracovním trhu, ve společnosti? Například skleněný strop při obsazování vedoucích pozic?

Pozice ve firmě by se měly obsazovat lidmi podle jejich schopností, bez ohledu na to, zda se jedná o muže, či ženu. Do vyspělé a vyzrálé společnosti tyhle rozdíly nepatří. Věřím, že Lexxus Norton může jít jako firma příkladem, protože u nás mají ženy stejné příležitosti a ohodnocení jako muži. Neděláme rozdíly, ale vím, že vždycky to není standardem.

Ale abychom tato témata i nějak podpořili, jsme od letoška členem BPW, Business & Professional Women CR, což je veřejně prospěšná organizace, která od roku 2010 podporuje ekonomickou nezávislost žen. Je součástí mezinárodní organizace BPW International, která působí ve více než stovce zemí světa. Věnuje se tématům, jako je postavení a vliv žen ve společnosti, vede kampaň za rovné odměňování a medializuje ženské vzory.

Ono však nestačí o těch tématech jen psát a mluvit. Je třeba v tomto duchu vychovávat děti. Protože tak, jak budou naše děti vedeny, takovou společnost budeme mít.

Jak byste definovala úspěch?

Je velké štěstí, když dosáhnete nezávislosti, naplněnosti, máte dost lásky a jste zdraví.

Co byste poradila začínajícím podnikatelkám?

Aby je neodradil první neúspěch a nikdy se nevzdávaly. Nejvíc se učíme z cesty za úspěchem. Samozřejmě že na ní nasekáme spoustu chyb – také jsem jich udělala dost. Ale důležité je vydržet. Nic není zadarmo.

Máte nějaké zatím nenaplněné osobní cíle?

Rozhodně víc času na sebe. V letošním roce jsem si poprvé do svého programu zařadila také projekt, který se jmenuje „Já“. Začínám pracovat na své kondici a víc pečovat o své zdraví.

Vedete k byznysu své děti?

Své děti vedu hlavně k tomu, aby dělaly to, co je baví. Věřím, že každý si najde svou cestu. Podporuji je především ve vzdělání, v možnosti cestování, studiu v zahraničí.

Syn Lukáš, kterému je 23, dokončil studium financí na univerzitě v Londýně a už si buduje své vlastní úspěchy v investičním fondu v Lucembursku. Sedmnáctiletá dcera Adriana je rozhodnuta, že její další kroky budou směřovat ke studiu byznysu. Chtěla by být aktivní v oblasti real estate. Říká, že jsem ji inspirovala, což mě moc těší. Nejmladší dcera, osmiletá Isabella, má ještě všechno před sebou.

V minulosti jste působila jako finanční ředitelka v průmyslové skupině MTX Group, která patřila vašemu otci. Po jeho náhlém úmrtí jste byla nucena tento byznys opustit. Jak tyto události dnes vnímáte? Ohlížíte se ještě zpět?

K minulosti se už nevracím. Momentálně prožívám nejspokojenější období v životě, a to jak v osobní rovině, tak v byznysu. Myslíte, že může být něco víc?