Shořelo sedm měsíců práce. Staněk otevřeně o katastrofě, která zasáhla Vasky
- Výrobce bot Vasky kvůli požáru skladu ve Zlíně přišel o 75 tisíc párů bot, což byla většina jeho skladových zásob.
- Výroba běží na jiném místě dál, zákazníci mohou firmu podpořit nákupem poukazu.
- Co mohlo způsobit požár? Přinášíme rozhovor se zakladatelem Vasky Václavem Staňkem.
Ve Zlíně hořel od čtvrtečního rána sklad obuvi v devátém patře budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Ve skladu hořící budovy bylo uskladněno přibližně 75 tisíc párů obuvi, oblečení a doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.
Šlo přitom o jediný centrální sklad společnosti Vasky, která letos v únoru oslavila deset let od svého založení. Loni firma dosáhla obratu zhruba 300 milionů korun a prodala přibližně 150 tisíc párů bot. Zakladatel Vasky Václav Staněk v exkluzivním rozhovoru pro web E15 hovoří o rozsahu škod i o tom, co požár znamená pro další fungování firmy.
Jaký byl průběh požáru? Co se na místě dělo?
V ranních hodinách jsem byl ihned informován, že se tam něco děje. Řešili jsme to s provozním ředitelem a okamžitě započala evakuace; bylo zřejmé, že se to bez hasičů neobejde. V ten moment jsme byli v kontaktu i s policií. Priorita pro nás byla, aby tam nikdo nebyl a nikomu se nic nestalo. A jsem strašně moc rád, že se nikomu nic nestalo, to je pro nás to nejdůležitější. Teď jsem se dozvěděl, že ta budova spadla úplně.
Požár skladů obuvi ve Zlíně (9.7.2026) |
Máte informace o příčině požáru?
Informace o příčině nemám, musejí to potvrdit hasiči. Máme jen domněnky, že šlo o elektrotechniku, ale není to nic potvrzeného.
Jaké budou vaše kroky v nejbližších dnech, budete muset přerušit výrobu?
Šlo o logistické centrum, výroba je na jiných místech, takže naštěstí pokračuje dále. Ale přišli jsme o 75 tisíc párů bot, což bylo skoro vše, co máme. Něco máme na prodejnách, doufáme, že zákazníci budou chodit na prodejny v těchto dnech, protože to je komplikovaná situace.
Zároveň jsme připraveni navýšit výrobní kapacity, abychom alespoň částečně dohnali to, o co jsme přišli, ale bohužel těch 75 tisíc párů je více než sedmiměsíční produkce, takže to, že bychom to do konce roku dohnali, asi nehrozí. Teď řešíme, jak to půjde, samozřejmě nás to zatíží ve všech ohledech. Na sociální sítě jsme dávali příspěvek, že nás mohou zákazníci podpořit formou nákupu poukazu, dokud tu ztrátu našich „boteček“ nedokážeme dohnat a dodat zboží, které si přejí.
Znamená to, že boty nebudou letos tolik k dostání?
Zatím jsou na prodejnách, jde o přibližně 15 až 20 tisíc párů, přišli jsme o 75 tisíc. Nemáme v plánu je stahovat z prodejen, nevím, zda se nám nevyprodají a co budeme dělat poté. Ale věřím, že v rámci výroby, ať už naší, nebo dodavatelů, zkusíme zapnout a vyrábět co nejvíce, aby náš produkt byl k dispozici, protože od začátku se o to snažíme, proto jsme měli tolik bot na skladě, aby si naši zákazníci boty mohli kupovat kdykoliv a odkudkoliv. Na tom nyní budeme pracovat. Ale vasek a botasek bude teď bohužel o dost méně k dispozici.
Budete kvůli požáru nuceni zdražit produkty?
Vůbec jsme tyto debaty ještě nevedli, chceme udělat vše pro to, aby se to zvládlo. My se snažíme od začátku, aby naše produkty, přestože jsou kvalitní a vyráběné u nás v České republice, byly dostupné, zdražování jsme zatím nezvažovali, ale je to pořád hodně nové.
Jak se situace promítne do vaší pozice vůči konkurenci?
Vůbec neřeším nyní konkurenci, teď opravdu řeším, že jsou všichni zdraví, a zkusíme to zvládnout.
Nabídl vám někdo pomoc? Například na dočasné skladování produktů.
Ozývá se mi spousta přátel, kteří mi posílají sílu a podporu, za což jsem moc rád. Nabízejí mi i pomoc, dle svého zaměření, ale co se týče dočasného logistického centra, žádná taková zpráva mi nepřišla. My máme ve 44. budově, kousek od té hořící, výrobu, takže nejspíše odtamtud budeme odesílat.