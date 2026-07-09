Hrozí další tepelná kopule. Nad Atlantikem se formuje peklo, které může zasáhnout i Česko
- Nad oceánem se formuje nová vlna extrémních veder.
- V Portugalsku, Španělsku a ve Francii se očekávají teploty až okolo 43 stupňů.
Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před riziky pro zdraví i turismus a meteorologové nevylučují, že se takzvaná tepelná kopule přesune i nad střední Evropu.
Nad Atlantským oceánem se již formuje další vlna veder. V Portugalsku a jižním Španělsku se podle předpovědí má tento týden teplota vyšplhat až na 43 stupňů. Francie a země Beneluxu se připravují na další vlnu obrovských veder. Části Střední Asie se potýkají s teplotami přesahujícími 40 stupňů, varuje World Health Organization (WHO).
Odborníci zdůrazňují, že vedro představuje vážnou hrozbu především pro seniory, děti, osoby s chronickými onemocněními a pro ty, kteří se zdržují venku. Ohroženi jsou zároveň i turisté, protože vysoké teploty mohou mít dopad na dopravu, prohlídky památek a na celkovou bezpečnost dovolené. Proto WHO vyzývá jak úřady, tak občany, aby se na nepříznivé povětrnostní podmínky předem připravili.
Červenec může být kritičtější
Někteří zahraniční odborníci dlouhodobě tvrdí, že červenec má být ještě kritičtějším měsícem než červen. Vlna veder, která na konci června zasáhla i Česko, se chovala přesně jako takzvaná tepelná kopule – rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu, která se usadila nad krajinou jako poklice a potlačovala tvorbu oblačnosti. Tím udržovala u země velmi teplý vzduch po celé dny.
Další vedra zasáhla západní Evropu už v průběhu července. A před další vlnou momentálně varuje WHO. Meteorolog Régis Crépet ve své sezonní předpovědi uvedl, že léto 2026 se rýsuje jako „velmi horké a s vysokou pravděpodobností se zařadí mezi nejteplejší léta posledních desetiletí“.
V současné době přináší chladnější vzduch ze severozápadu teploty většinou mezi 22 a 30 stupni a ojedinělé přeháňky a bouřky. Toto ochlazení však bude zřejmě jen krátkodobé. Podle předpovědí teploty již v příštím týdnu opět vzrostou, varuje německý server Oe24.de.
Další kopule může být na cestě
Metorologové opět hovoří o tepelné kopuli. Ta by se díky povětrnostním podmínkám mohla ze Španělska a Francie dostat nad střední Evropu, například do Rakouska, nebo dokonce i do Česka. Ve Francii se očekává už třetí vlna veder okolo 42 stupňů.
Mezi meteorologickými modely však zatím nepanuje úplná shoda. Některé výpočty předpokládají pouze letní teploty kolem 25 až 30 stupňů, jiné naopak opět předpovídají výraznou vlnu veder.
I dlouhodobější modely Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) ukazují pro červenec a srpen vysokou pravděpodobnost nadprůměrných teplot ve velkých částech střední Evropy. Meteorolog Jörg Kachelmann označil nejnovější měsíční předpovědi za „docela katastrofální“ a očekává, že jak v červenci, tak v srpnu budou v mnoha oblastech panovat nadměrné teplotní podmínky.
Nadcházející víkend bude v Česku slunečný, nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia, od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Na severu a severovýchodě země nicméně bude chladněji do 25 stupňů. Pršet v nadcházejících dnech skoro nebude, srážky se objeví jen sporadicky. Meteorologové zatím nečekají vydatnější déšť ani v příštím týdnu, kdy má vydržet slunečné počasí a letní teploty.
Nejteplejší červen v historii
Letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně, uvedla meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Teploty se podle ní šplhaly k rekordním hodnotám, k čemuž přispívaly nejvyšší teploty mořské hladiny naměřené v tomto ročním období. Evropu v červnu zasáhla vlna veder, která na řadě míst přinesla absolutní teplotní rekordy.
Průměrná teplota nad evropskou pevninou letos v červnu byla druhá nejvyšší v historii měření za daný měsíc: činila 19,14 stupně Celsia, což je o 1,78 stupně Celsia více než průměr za daný měsíc z let 1991 až 2020, uvádí Copernicus v tiskové zprávě. Teplejší byl podle meteorologické služby pouze červen v roce 2019.
Ve druhé polovině června zasáhla velkou část západní a střední Evropy intenzivní vlna veder, přičemž v několika zemích byly překonány červnové nebo historické rekordy v denních maximálních teplotách. Západní Evropa zažila nejteplejší červen v historii měření s průměrnou teplotou 20,74 stupně Celsia, což je o 3,05 stupně Celsia více než průměr za červen z let 1991 až 2020, uvádí Copernicus. Padl tím podle něj předchozí rekord z června 2025.